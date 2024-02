Net als de scholen in Ieper dienden ook heel wat ouders al een klacht in bij De Lijn. De vervoersmaatschappij heeft bij ons al wijzigingen doorgevoerd, bijvoorbeeld in Heuvelland.

Ook de lijn 80 Zonnebeke-Ieper krijgt vanaf 4 maart al een aanpassing in de dienstverlening. Maar in het Lyceum gaat het vooral om lijn 90 Roeselare-Ieper. Daar is al een wijziging doorgevoerd, maar er is ook nog een bijkomend probleem, volgens De Lijn. "In de Westhoek hebben we te maken gehad met de ziekte van een aantal chauffeurs. Uiteraard mag dat niet blijven duren. Onze mensen zijn daar volop mee bezig. Normaal zou die situatie op heel korte termijn moeten rechtgezet zijn", zegt Frederik Wittock van De Lijn.