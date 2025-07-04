© Belga
De volksjury heeft Tacha N. (53) schuldig bevonden aan doodslag op haar echtgenoot Danny Delaere (57). De man kwam in september 2023 in Deerlijk door verstikking om het leven.
De verdediging ontkende niet dat N. de bedoeling had haar partner van het leven te beroven.
In de nacht van 8 op 9 september 2023 liep een ruzie over het avondeten volledig uit de hand. In de slaapkamer ging het koppel met elkaar op de vuist. N. hield haar man op het bed in bedwang, terwijl hun zoon zijn benen en arm vasthield. Volgens de wetsdokter stierf Delaere door verstikking.
"Het afsluiten van de adem moet enige minuten hebben geduurd", vervolgde de voorzitter. In die periode moet Danny Delaere geleidelijk het bewustzijn hebben verloren. Volgens het hof en de jury is het dus ongeloofwaardig dat hij tot vlak voor zijn dood bleef tegenspartelen. "De beschuldigde heeft het slachtoffer geïmmobiliseerd met haar gewicht en met de omklemming van zijn nek."
"Bedoeling om te doden"
De jury oordeelde dat Tacha N. had moeten weten dat haar daden fatale gevolgen konden hebben. "Enkele minuten de ademhaling afsluiten kan geen andere bedoeling hebben gehad dan het slachtoffer te doden."
De debatten over de strafmaat starten vrijdagochtend om 9 uur. Tacha N. riskeert 30 jaar opsluiting. De beschuldigde zat na de feiten ruim een jaar in de gevangenis, maar staat sindsdien onder elektronisch toezicht.