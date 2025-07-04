De verdediging ontkende niet dat N. de bedoeling had haar partner van het leven te beroven.

In de nacht van 8 op 9 september 2023 liep een ruzie over het avondeten volledig uit de hand. In de slaapkamer ging het koppel met elkaar op de vuist. N. hield haar man op het bed in bedwang, terwijl hun zoon zijn benen en arm vasthield. Volgens de wetsdokter stierf Delaere door verstikking.