De feiten speelden zich af op de wijk Blauwe Poort in Brugge. De vrouw was toen 23 jaar, studeerde verpleegkunde en woonde bij haar oom. Familieleden deden op zolder een lugubere ontdekking: het levenloze lichaam van een pasgeboren baby, gewikkeld in een vuilniszak en verborgen in een emmer.

De vrouw werd enkele dagen later opgepakt. Uit de autopsie bleek volgens het parket dat het meisje volgroeid was en na de geboorte nog enkele minuten leefde.