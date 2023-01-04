Voor het Hof van Assisen in Brugge is de jury samengesteld voor het proces tegen een 26-jarige vrouw uit Brugge. Ze wordt beschuldigd van kindermoord en schuldig verzuim nadat haar pasgeboren dochtertje begin 2023 dood werd teruggevonden op een zolderkamer. De vrouw ontkent tot vandaag dat ze haar baby opzettelijk om het leven bracht.
De feiten speelden zich af op de wijk Blauwe Poort in Brugge. De vrouw was toen 23 jaar, studeerde verpleegkunde en woonde bij haar oom. Familieleden deden op zolder een lugubere ontdekking: het levenloze lichaam van een pasgeboren baby, gewikkeld in een vuilniszak en verborgen in een emmer.
De vrouw werd enkele dagen later opgepakt. Uit de autopsie bleek volgens het parket dat het meisje volgroeid was en na de geboorte nog enkele minuten leefde.
Beschuldigde ontkent opzettelijke feiten
De beschuldigde houdt vol dat ze dacht dat haar kindje dood geboren was. “Ze heeft altijd gezegd dat zij dacht dat het kindje gestorven was op het ogenblik van de geboorte. Er is evenwel een pathologisch onderzoek dat zegt dat het kindje kort zou geleefd hebben”, zegt haar advocaat Kris Vincke.
Volgens de verdediging gaat het om een bijzonder complexe en tragische zaak. “Het blijft vooral een droevige zaak waarbij een jonge vrouw eenzaam bevalt op een zolder, in allesbehalve florissante omstandigheden”, aldus Vincke.
Maximaal 30 jaar cel
Opvallend is dat er geen burgerlijke partijen zijn op het proces. Voor kindermoord riskeert de vrouw maximaal dertig jaar cel. De verdediging wil tijdens het proces pleiten voor verzachtende omstandigheden. “Ik denk dat er heel veel verzachtende omstandigheden zijn. Niet alleen haar leeftijd, maar ook de omstandigheden waarin die bevalling is gebeurd en de afwezigheid van de vader”, zegt Vincke.
Vrijdag gaat het proces inhoudelijk van start. Meer dan vijftig getuigen zullen worden gehoord. Een uitspraak wordt volgende week donderdag of vrijdag verwacht.