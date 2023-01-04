Gevangenis

De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) heeft Claudia D.C. op 17 april 2025 naar het West-Vlaamse hof van assisen verwezen voor kindermoord. De verdediging verzette zich niet tegen die verwijzing. Tijdens het onderzoek stuurde de advocaat van de beschuldigde wel meermaals aan op een enkelband. De KI oordeelde echter dat de Portugese in afwachting van haar proces in de gevangenis moest blijven.

Vermoeden wie vader is

Op de preliminaire zitting werd vandaag de getuigenlijst bepaald. Het openbaar ministerie stelde 47 mogelijke getuigen voor. De verdediging kon zich vinden in die lijst. Voorzitter Antoon Boyen suggereerde wel dat hij zelf nog een aantal namen aan de definitieve getuigenlijst zal toevoegen. Voorlopig stelde niemand zich burgerlijke partij in het dossier. De speurders wisten een kennis van de beschuldigde nochtans te identificeren als de vermoedelijke vader van het slachtoffer. De man weigerde echter een DNA-staal af te staan aan de onderzoeksrechter. "Zijn vaderschap staat dus niet officieel vast", aldus procureur-generaal Chantal Lanssens.

Het proces gaat op dinsdag 26 mei verder met de samenstelling van de volksjury. Op vrijdagochtend 29 mei zal de procureur-generaal haar akte van beschuldiging voorlezen.