Op het assisenproces over een kindermoord in Brugge zullen begin juni ongeveer 50 getuigen aan het woord komen. Claudia D.C. (26) zou op 1 januari 2023 haar pasgeboren dochter om het leven gebracht hebben. De Portugese blijft echter ontkennen dat ze de baby bewust van het leven beroofde.
De feiten kwamen op 3 januari 2023 aan het licht in de sociale woonwijk Blauwe Poort in Brugge. Een familielid van Claudia D.C. ontdekte op de zolder van hun woning het stoffelijk overschot van de baby. Het slachtoffer was nota bene in een vuilniszak gewikkeld. Na de ontdekking van het lijkje werd de beschuldigde gearresteerd voor kindermoord en schuldig verzuim. In eerste instantie werd de studente verpleegkunde niet voorgeleid bij de onderzoeksrechter, omdat het nog onduidelijk was of er überhaupt sprake was van een misdrijf. Het kon bijvoorbeeld ook om een doodgeboren baby gaan. D.C. was er naar eigen zeggen immers zelf van overtuigd dat haar kindje niet leefde.
Wel degelijk levend geboren
De eerste resultaten van de autopsie toonden echter vrij snel aan dat de baby wel degelijk levend geboren is. Het meisje was bovendien volgroeid en zou minstens enkele minuten geleefd hebben. De moeder betwist echter dat ze enige vorm van geweld gebruikte. Claudia D.C. hield ook lang vol dat ze zelfs niet wist dat ze zwanger was. In de loop van het onderzoek heeft de Portugese uiteindelijk wel toegegeven dat ze van haar zwangerschap op de hoogte was. De precieze omstandigheden van het overlijden bleven echter ook na een reconstructie onduidelijk.
Gevangenis
De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) heeft Claudia D.C. op 17 april 2025 naar het West-Vlaamse hof van assisen verwezen voor kindermoord. De verdediging verzette zich niet tegen die verwijzing. Tijdens het onderzoek stuurde de advocaat van de beschuldigde wel meermaals aan op een enkelband. De KI oordeelde echter dat de Portugese in afwachting van haar proces in de gevangenis moest blijven.
Vermoeden wie vader is
Op de preliminaire zitting werd vandaag de getuigenlijst bepaald. Het openbaar ministerie stelde 47 mogelijke getuigen voor. De verdediging kon zich vinden in die lijst. Voorzitter Antoon Boyen suggereerde wel dat hij zelf nog een aantal namen aan de definitieve getuigenlijst zal toevoegen. Voorlopig stelde niemand zich burgerlijke partij in het dossier. De speurders wisten een kennis van de beschuldigde nochtans te identificeren als de vermoedelijke vader van het slachtoffer. De man weigerde echter een DNA-staal af te staan aan de onderzoeksrechter. "Zijn vaderschap staat dus niet officieel vast", aldus procureur-generaal Chantal Lanssens.
Het proces gaat op dinsdag 26 mei verder met de samenstelling van de volksjury. Op vrijdagochtend 29 mei zal de procureur-generaal haar akte van beschuldiging voorlezen.