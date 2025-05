Begin januari 2023 werd in de wijk Blauwe Poort een babylijkje gevonden in een vuilniszak op de zolder van een woning. Het spoor leidde naar een studente verpleegkunde. Die beweerde dat haar kind al dood was bij de geboorte, maar dat sprak een autopsie tegen. Of de vrouw haar kind bewust om het leven heeft gebracht, zal misschien op het assisenproces duidelijk worden. Ze riskeert levenslang.