Zolderkamer

Het onderzoek wees uit dat de beschuldigde haar zwangerschap verborgen probeerde te houden. Vooral vriendinnen en collega's confronteerden de studente verpleegkunde met haar bolle buik, maar de Portugese bleef ontkennen. Uiteindelijk beviel ze stiekem op het koude zolderkamertje van de woning van haar oom en tante, bij wie ze als twaalfjarige introk. Naar eigen zeggen was de beschuldigde bang dat ze op straat gezet zou worden. Anderzijds heeft ze altijd ontkend dat ze haar dochtertje bewust om het leven bracht.

In het arrest werd opgemerkt dat Claudia D.C. zelf besliste om in een duistere, onverwarmde zolder zonder enige bijstand te bevallen. Ook haar opleiding tot verpleeg- en zorgkundige werd aangehaald. De beschuldigde stelde vast dat haar dochtertje niet ademde, niet huilde en niet bewoog, maar nam toch geen enkel initiatief om het slachtoffer te reanimeren. Bovendien heeft ze de navelstreng niet doorgeknipt en afgebonden.

Smoring als doodsoorzaak

Vervolgens wezen het hof en de jury in de motivering op de bevindingen van de wetsdokters. Preciosa bleek een normaal gebouwde, levensvatbare en voldragen baby te zijn. De lucht in haar longen, maag en dunne darm toonden aan dat ze minstens zes tot twaalf minuten geleefd heeft. Tijdens het onderzoek stelden de wetsdokters dat onderkoeling of verbloeding via de navelstreng mogelijke doodsoorzaken zijn. Op de zitting verklaarde D.C. echter dat ze het kindje met placenta al na een kwartiertje in de vuilniszak stopte. "In die omstandigheden konden twee oorzaken volgens de wetsgeneesheren niet meer weerhouden worden", aldus voorzitter Antoon Boyen. Daardoor bleef enkel smoring als mogelijke doodsoorzaak over.

Daarnaast werd opgemerkt dat de Portugese geen enkele intentie had om haar kindje in leven te houden. Zo hield ze de zwangerschap niet alleen angstvallig verborgen, maar kocht ze ook geen kledij of verzorgingsproducten. Op het moment van haar aanhouding had D.C. zelfs nog geen naam gekozen. Volgens het hof en de juryleden was het kind ongewenst omdat de beschuldigde nog studeerde, omdat haar relatie op de klippen was gelopen en omdat het in strijd was met de culturele leefregels binnen haar gezin. D.C bleef haar leven ook leiden alsof haar ongeboren kind niet bestond. Ze deed mee aan een sportdag, bleef uitgaan en behandelde coronapatiënten tijdens haar stage. "Ze heeft de keuze van de oplossing steeds voor zich uit geschoven, waardoor het probleem voor haar alsmaar groter werd."

Geen voorbedachtheid

Over het oogmerk tot doden bestond volgens de juryleden dus geen enkele twijfel. "Het staat vast dat Claudia D.C. haar dochter Preciosa heeft gedood met de bedoeling haar te doden kort na de geboorte", klonk het. Anderzijds zag de volksjury geen objectieve elementen die in de richting van voorbedachtheid wijzen. Daardoor riskeerde de beschuldigde geen levenslange opsluiting.