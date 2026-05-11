Als studente verpleegkunde wist de beschuldigde volgens het OM perfect wat ze na de bevalling moest doen. "De navelstreng staat heel nadrukkelijk in de cursus. Als je geen schaar hebt, leg er dan een knoop in. Meer moet je niet doen om te zorgen dat het bloed niet meer naar de placenta stroomt." Tijdens het onderzoek opperde de wetsdokter dat het slachtoffer daardoor wellicht doodbloedde. Op het proces haalden ze echter smoring als meest waarschijnlijke doodsoorzaak aan. "De kans is heel reëel dat ze de baby geen kans wilde geven om lawaai te maken."

Claudia D.C. verklaarde dat ze bang was voor de reactie van haar familie. "Maar we hebben gezien hoe die Afrikaanse gezinnen heel warm zijn. Die mensen zouden dat kindje ontvangen en verzorgd hebben." De procureur-generaal opperde dat de beschuldigde misschien gewoon geen mama wou zijn. "Ik heb grote vragen bij haar motief voor de feiten. Ze durft de echte reden niet geven, dat ze geen zin had om haar leven te veranderen."

Vervolgens legde het OM uit dat een kindermoord enkel mogelijk is tijdens of vlak na de geboorte. Ook over het oogmerk tot doden bestaat volgens Chantal Lanssens geen enkele twijfel. "Je kan ook bewust, opzettelijk iets niet doen, waarvan je weet dat het tot de dood zal leiden. Ze heeft niet gedaan wat er van een moeder en van een verzorgende verwacht mag worden." Daarnaast handelde D.C. volgens de openbaar aanklager ook met voorbedachten rade. "Mevrouw D.C. had al lang beslist dat de baby er niet ging komen. Haar oplossing was een verschrikkelijke oplossing."

Ten slotte vroeg het openbaar ministerie nog even aandacht voor het korte leven van Preciosa, die ondertussen een kleuter zou zijn. "Ze zou in de Blauwe Poort moeten zijn, maar ze is op de begraafplaats de Blauwe Toren. Als maatschappij kunnen we dat echt niet tolereren, dat iemand een einde maakt aan de grootste onschuld die er bestaat."