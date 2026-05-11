Assisen West-Vlaanderen : Openbaar Ministerie vraagt veroordeling voor kindermoord
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Openbaar aanklager Chantal Lanssens heeft aan de volksjury gevraagd om Claudia D.C. (26) schuldig te verklaren aan kindermoord. Volgens de procureur-generaal besliste de beschuldigde heel bewust om haar pasgeboren dochtertje niet te laten leven. "De baby paste niet in haar leven", klonk het.
Bij de start van haar requisitoir merkte Chantal Lanssens op dat het een atypisch proces was. Zo stelde niemand zich burgerlijke partij en was de laatste kindermoord in West-Vlaanderen al vijftien jaar geleden. "Preciosa kwam op 1 januari 2023 volmaakt en gezond op de wereld, maar was niet gewenst. Ze kreeg na zes tot twaalf minuten de doodstraf, omdat er voor haar geen plaats was in de wereld van haar mama." Volgens het OM waren er in België genoeg mogelijkheden om het slachtoffer een beter leven te geven. "Mevrouw D.C. is zelf naar België gebracht voor een beter leven. Ze had hier zoveel mogelijkheden en toch wou ze dat kindje niet in haar leven."
De openbaar aanklager legde uit dat D.C. in februari 2022 een relatie begon. Een drietal maanden later had ze al sterke vermoedens dat ze zwanger was. De beschuldigde verstopte haar zwangerschap en deed opzoekingen over abortus en miskramen. "Ze hoopte misschien dat er een spontaan miskraam zou ontstaan, want ze bleef drinken, roken en deed zware activiteiten op de sportdag." De Portugese met Angolese roots zocht ook een hotel om mogelijk clandestien te bevallen. "Ze heeft geoordeeld dat ze haar probleem zelf zou oplossen en de baby zou wegdoen." Daarbij werd opgemerkt dat D.C. niet toevallig een papiermand en een vuilniszak meenam naar de zolder, waar ze uiteindelijk zou bevallen.
"Dit is kindermoord: bewust en met voorbedachte rade"
Als studente verpleegkunde wist de beschuldigde volgens het OM perfect wat ze na de bevalling moest doen. "De navelstreng staat heel nadrukkelijk in de cursus. Als je geen schaar hebt, leg er dan een knoop in. Meer moet je niet doen om te zorgen dat het bloed niet meer naar de placenta stroomt." Tijdens het onderzoek opperde de wetsdokter dat het slachtoffer daardoor wellicht doodbloedde. Op het proces haalden ze echter smoring als meest waarschijnlijke doodsoorzaak aan. "De kans is heel reëel dat ze de baby geen kans wilde geven om lawaai te maken."
Claudia D.C. verklaarde dat ze bang was voor de reactie van haar familie. "Maar we hebben gezien hoe die Afrikaanse gezinnen heel warm zijn. Die mensen zouden dat kindje ontvangen en verzorgd hebben." De procureur-generaal opperde dat de beschuldigde misschien gewoon geen mama wou zijn. "Ik heb grote vragen bij haar motief voor de feiten. Ze durft de echte reden niet geven, dat ze geen zin had om haar leven te veranderen."
Vervolgens legde het OM uit dat een kindermoord enkel mogelijk is tijdens of vlak na de geboorte. Ook over het oogmerk tot doden bestaat volgens Chantal Lanssens geen enkele twijfel. "Je kan ook bewust, opzettelijk iets niet doen, waarvan je weet dat het tot de dood zal leiden. Ze heeft niet gedaan wat er van een moeder en van een verzorgende verwacht mag worden." Daarnaast handelde D.C. volgens de openbaar aanklager ook met voorbedachten rade. "Mevrouw D.C. had al lang beslist dat de baby er niet ging komen. Haar oplossing was een verschrikkelijke oplossing."
Ten slotte vroeg het openbaar ministerie nog even aandacht voor het korte leven van Preciosa, die ondertussen een kleuter zou zijn. "Ze zou in de Blauwe Poort moeten zijn, maar ze is op de begraafplaats de Blauwe Toren. Als maatschappij kunnen we dat echt niet tolereren, dat iemand een einde maakt aan de grootste onschuld die er bestaat."