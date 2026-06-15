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Roeselare

Twee­de recon­struc­tie rond drie­vou­di­ge moord in Roeselare

Reconstructie1

In Roeselare wordt vanmorgen een tweede reconstructie gehouden van de drievoudige moord van september vorig jaar. Toen stak een man z’n vrouw en twee kennissen dood: een voormalige vriend en een vroegere buur.

Met de reconstructie wil het gerecht meer duidelijkheid krijgen over wat er zich precies heeft afgespeeld. Het is ook nog niet duidelijk waarom de man de moorden heeft gepleegd. Opvallend: door de omvang van de feiten was er vorige week ook al een reconstructie, toen aan de woning van de vrouw. De reconstructie van vandaag vindt plaats in de Kleine Weg, waar een voormalige vriend van de dader woonde. 

Reconstructie roeselare 1
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Drievoudige moord Roeselare: gerecht houdt reconstructie
De redactie
Moord

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