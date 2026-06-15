Met de reconstructie wil het gerecht meer duidelijkheid krijgen over wat er zich precies heeft afgespeeld. Het is ook nog niet duidelijk waarom de man de moorden heeft gepleegd. Opvallend: door de omvang van de feiten was er vorige week ook al een reconstructie, toen aan de woning van de vrouw. De reconstructie van vandaag vindt plaats in de Kleine Weg, waar een voormalige vriend van de dader woonde.