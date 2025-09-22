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Roeselare

Drie­vou­di­ge moord Roe­se­la­re: gerecht houdt reconstructie

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In Roeselare wordt de reconstructie gehouden van een drievoudige moord. In september 2025 stak een man van 47 eerst zijn vrouw neer, en daarna een voormalige vriend van de familie en een voormalige buur. De drie slachtoffers overleefden de steekpartij niet.

Reconstructie roeselare 2

Met de reconstructie wil het gerecht meer duidelijkheid krijgen over wat er zich precies heeft afgespeeld in de woningen van de drie slachtoffers, maar het moet ook meer duidelijkheid brengen over het motief. Feit is dat de dader een klein jaar geleden nog maar net veroordeeld was voor intrafamiliaal geweld. Er liep ook een contactverbod met zijn gezin. Dat lapte hij op 21 september 2025 dus aan zijn laars. 

Hij stak eerste zijn vrouw van 45 dood, en daarna twee kennissen, waarmee hij in het verleden ooit een conflict zou gehad hebben. Hij werd laat die avond gearresteerd aan het station van Izegem.

Door de omvang van de feiten kan de reconstructie niet op één dag worden afgehandeld. Ook later is er nog een wedersamenstelling gepland.

Steekpartij Roeselare blurred
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Vermoedelijke dader vorige week nog veroordeeld voor intrafamiliaal geweld
Roeselare steekpartij

Archieffoto

Roeselare steekpartij2

Archieffoto

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