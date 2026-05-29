Op het moment van de bevalling was Merveille M. gewoon thuis, maar de jongeman merkte niets op. Op 3 januari 2023 ontdekte zijn moeder het babylijkje uiteindelijk in een papiermand. "Ik zat op mijn kamer met mijn koptelefoon en ik hoorde mijn moeder schreeuwen. Iedereen was hysterisch en gechoqueerd." Claudia D.C. verklaarde dat ze haar zwangerschap verborgen hield, omdat ze vreesde uit huis gezet te worden. "Geen enkele ouder zou blij zijn als zijn dochter zwanger thuiskomt van een of andere vent", reageerde Edgar. "Maar het accepteren erna is iets anders. Dat zouden wij ook doen, dat heeft niets met cultuur te maken."

Getuigenis nichtje

In september 2019 kwam een toen dertienjarig nichtje van de beschuldigde op een gelijkaardige manier in het gezin M. terecht. "Mijn mama heeft mij gebracht, omdat ze terug naar Afrika ging. Ik ben met open armen ontvangen." Maravilha N. deelde op de tweede verdieping van de woning een kamer met Claudia D.C. "Claudia was zoals een zus. We gingen samen eten en winkelen. We hadden echt een goede band."

Anderzijds was N. niet op de hoogte van de relatie van haar nicht. Ook van haar zwangerschap en de bevalling zou de getuige niets gemerkt hebben. D.C. beviel nota bene op een zolderkamertje naast hun slaapkamer. "Ik sliep en herinner me niets van die nacht", klonk het meermaals. Ook volgens haar nichtje zou de beschuldigde als jonge moeder niet op straat beland zijn. "Misschien zouden mijn oom en tante een beetje teleurgesteld geweest zijn, maar ze zouden dat kind zeker in huis genomen hebben."

Vanmorgen zijn de pleidooien over de schuldvraag gestart.