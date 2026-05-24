Babylijkje verstopt in vuilniszak op zolder, maar toch gaat verdediging voor schuldig verzuim
Op het assisenproces tegen Claudia D.C. (26) heeft de verdediging kort haar standpunt toegelicht. Volgens meester Kris Vincke is er mogelijk geen sprake van kindermoord, maar van schuldig verzuim. Daarnaast wees de advocaat ook op de eenzaamheid van zijn cliënte, die op 12-jarige leeftijd vanuit Portugal naar België moest komen.
Vincke stond eerst even stil bij de akte van beschuldiging die vrijdagochtend werd voorgelezen. In haar akte vermeldde openbaar aanklager Chantal Lanssens dat de beschuldigde in eerste aanleg een jaar cel kreeg als geldezel bij feiten van phishing. "Ik betreur die laatste paragraaf, want van het hof van beroep heeft ze uiteindelijk opschorting gekregen." Daarbij werd onder andere rekening gehouden met de zwakbegaafdheid van D.C.
"Ze is 's nachts helemaal alleen bevallen op een koude zolderkamer. Dat is kenmerkend voor haar eenzaamheid."
Vervolgens bestempelde Vincke zijn cliënte als een vriendelijke, maar kwetsbare vrouw. "Ik heb geen moment moeten nadenken om haar verdediging op mij te nemen, in een zaak die misschien wel intriest is."
De verdediging erkende dat de baby van de beschuldigde levensvatbaar was en minstens even moet geleefd hebben. "Ze is 's nachts helemaal alleen bevallen op een koude zolderkamer. Dat is kenmerkend voor haar eenzaamheid." Onder het mom van een vakantie trok de Portugese op 12-jarige leeftijd in bij haar oom en tante. "Het is niet evident om als kind achtergelaten te worden door moeder en vader."
Schuldig verzuim of moord?
Ten slotte merkte de verdediging op dat D.C. in eerste instantie werd aangehouden voor kindermoord en schuldig verzuim. De beschuldigde ontkent echter met klem dat ze haar dochter Preciosa bewust om het leven bracht. "Schuldig verzuim wil zeggen dat u een mens in nood niet de nodige zorg hebt toegediend. Het is een passief misdrijf, geen actief misdrijf. Het openbaar ministerie heeft dat helemaal op het einde van het onderzoek laten vallen. U zult meenemen in de debatten of dat terecht is."
Voor kindermoord riskeert Claudia D.C. levenslange opsluiting. Bij een herkwalificatie naar schuldig verzuim hangt haar hoogstens twee jaar cel boven het hoofd.
50 getuigen
Opvallend genoeg stelde niemand zich burgerlijke partij in het dossier. Een ex-vriendje van de beschuldigde werd wel als vermoedelijke vader geïdentificeerd. De 33-jarige Bruggeling weigerde echter om een DNA-test uit te voeren, waardoor zijn vaderschap officieel niet vaststaat. Maandag moet hij wel een getuigenis afleggen.
Deze namiddag zal voorzitter Antoon Boyen de beschuldigde uitgebreid verhoren. Vanaf maandagochtend tot woensdagnamiddag komen vervolgens bijna vijftig getuigen aan het woord. De uitspraak wordt in principe op donderdag 4 juni verwacht.