16°C
Aanmelden
Nieuws
Oostkamp

Assi­sen: 20 jaar opslui­ting voor fata­le steek­par­tij in Oostkamp

Bajonetmoord

Jordy Dellobel (23) is door het West-Vlaamse hof van assisen veroordeeld tot 20 jaar opsluiting voor doodslag op Milan Meert (15). De Oostkampenaar bracht het slachtoffer op 24 september 2021 met een bajonet om het leven. Acht andere beschuldigden kregen voor schuldig verzuim, opzettelijke slagen of verboden wapendracht een werkstraf, een celstraf met uitstel of een geldboete.

Jordy Dellobel pleegde op 20 of 21 september 2021 samen met Tristan G. (23) en een toen minderjarige kompaan een ripdeal. Een dealer werd in Assebroek beroofd van 100 gram cannabis, drugs die hij op afbetaling van Milan Meert had gekocht. Naar aanleiding daarvan doken op 23 september drie gemaskerde mannen op aan de woning van Dellobel in Oostkamp. De beschuldigde kon zijn belagers echter verjagen.

Bajonetmoord
Nieuws

Dellobel schuldig aan doodslag, vermeende mededaders vrijgesproken

De volgende dag organiseerde Dellobel in de garage van zijn woning een feestje voor zijn 19de verjaardag. De poppen gingen aan het dansen toen Milan Meert en een kompaan rond 21.15 uur aan de garage opdoken. De jonge Bruggeling zou alle aanwezigen vervolgens bedreigd hebben met een taser. Jordy Dellobel reageerde door het slachtoffer met een bajonet van zijn buurjongen Axel Blondelle (25) te lijf te gaan. Meert kwam uiteindelijk om het leven door een steek in de hartstreek. Tijdens het conflict deelden Dellobel en Aäron Ballegeer (23) ook een schop uit aan het slachtoffer.

Dellobel, Ballegeer en Blondelle moesten zich voor moord voor het hof van assisen verantwoorden. De jury oordeelde echter dat Dellobel niet met voorbedachten rade handelde. Ballegeer en Blondelle werden respectievelijk enkel aan opzettelijke slagen en aan verboden wapendracht schuldig bevonden.

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Assisen

Meest gelezen

Drone brand 2
Nieuws
Update

Bevestigd: pyrotechnisch materiaal is oorzaak van brand in kledingwinkel, zegt parket
Brand brugge 1
Nieuws
Update

Brand Brugge: vuur wellicht ontstaan aan elektrische bekabeling aan dakterras
IMG 6978
Nieuws
Update

Auto zinkt in kanaal in Ooigem: bestuurster overleden

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Bajonetmoord

Dellobel schuldig aan doodslag, vermeende mededaders vrijgesproken
Ongeval transmigranten Middelkerke
Update

Twee mannen aangehouden voor mensensmokkel na incidenten in Middelkerke en Nieuwpoort
Rellen bekerfinale 2025

Parket vraagt doorverwijzing van drie Brugse hooligans naar correctionele rechtbank
Vanderjeugd

Bekijk hier het volledige interview met Francesco Vanderjeugd na z'n veroordeling
Vanderjeugd

Overzicht: hoe de zaak-Vanderjeugd sinds 2021 stap voor stap evolueerde
Francesco vanderjeugd

Ex-burgemeester van Staden opnieuw veroordeeld tot jaar cel met uitstel, toch is hij opgelucht
Aanmelden