Jordy Dellobel (23) is door het West-Vlaamse hof van assisen veroordeeld tot 20 jaar opsluiting voor doodslag op Milan Meert (15). De Oostkampenaar bracht het slachtoffer op 24 september 2021 met een bajonet om het leven. Acht andere beschuldigden kregen voor schuldig verzuim, opzettelijke slagen of verboden wapendracht een werkstraf, een celstraf met uitstel of een geldboete.
Jordy Dellobel pleegde op 20 of 21 september 2021 samen met Tristan G. (23) en een toen minderjarige kompaan een ripdeal. Een dealer werd in Assebroek beroofd van 100 gram cannabis, drugs die hij op afbetaling van Milan Meert had gekocht. Naar aanleiding daarvan doken op 23 september drie gemaskerde mannen op aan de woning van Dellobel in Oostkamp. De beschuldigde kon zijn belagers echter verjagen.
De volgende dag organiseerde Dellobel in de garage van zijn woning een feestje voor zijn 19de verjaardag. De poppen gingen aan het dansen toen Milan Meert en een kompaan rond 21.15 uur aan de garage opdoken. De jonge Bruggeling zou alle aanwezigen vervolgens bedreigd hebben met een taser. Jordy Dellobel reageerde door het slachtoffer met een bajonet van zijn buurjongen Axel Blondelle (25) te lijf te gaan. Meert kwam uiteindelijk om het leven door een steek in de hartstreek. Tijdens het conflict deelden Dellobel en Aäron Ballegeer (23) ook een schop uit aan het slachtoffer.
Dellobel, Ballegeer en Blondelle moesten zich voor moord voor het hof van assisen verantwoorden. De jury oordeelde echter dat Dellobel niet met voorbedachten rade handelde. Ballegeer en Blondelle werden respectievelijk enkel aan opzettelijke slagen en aan verboden wapendracht schuldig bevonden.