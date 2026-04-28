Del­lo­bel schul­dig aan dood­slag, ver­meen­de mede­da­ders vrijgesproken

Bajonetmoord
Jordy Dellobel (23) is door de volksjury schuldig verklaard aan doodslag op Milan Meert (15). De Oostkampenaar bracht het slachtoffer in september 2021 met een bajonet om het leven. Aäron Ballegeer (23) en Axel Blondelle (25) werden vrijgesproken voor mededaderschap aan de fatale steekpartij.


Jordy Dellobel pleegde op 20 of 21 september 2021 samen met Tristan G. (23) en een toen minderjarige kompaan een ripdeal. Een dealer werd in Assebroek beroofd van 100 gram cannabis, drugs die hij op afbetaling van Milan Meert had gekocht. Naar aanleiding daarvan doken op 23 september drie gemaskerde mannen op aan de woning van Dellobel in Oostkamp. De beschuldigde kon zijn belagers echter verjagen.

Bajonet in de hartstreek

De volgende dag organiseerde Dellobel in de garage van zijn woning een feestje voor zijn 19e verjaardag. De poppen gingen aan het dansen toen Milan Meert en een kompaan rond 21.15 uur aan de garage opdoken. 

De jonge Bruggeling zou alle aanwezigen vervolgens bedreigd hebben met een taser. Jordy Dellobel reageerde door het slachtoffer met een bajonet van zijn buurjongen Axel Blondelle te lijf te gaan. Meert kwam uiteindelijk om het leven door een steek in de hartstreek. Tijdens het conflict deelden Dellobel en Aäron Ballegeer ook een schop uit aan het slachtoffer.

Schuldig verzuim

G. en vier andere kameraden van Dellobel pleegden volgens de jury schuldig verzuim door na het incident weg te vluchten. Een negende beschuldigde maakte zich schuldig aan de verboden wapendracht van een gekromd mes. Ten slotte riskeren Ballegeer en Blondelle respectievelijk voor opzettelijke slagen en voor verboden wapendracht wel nog een straf.

Axel Ballekens

