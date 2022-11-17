Dochtertjes Maud en Ona © Belga
Op het assisenproces tegen Chris V. (48) zullen eind september ruim 70 getuigen gehoord worden. De landbouwer uit Waardamme moet zich verantwoorden voor moord op zijn beide dochters en voor moordpoging op zijn ex-partner.
De feiten speelden zich af op 16 november 2022 op een boerderij langs de Sijslostraat in Waardamme, een deelgemeente van Oostkamp. Chris V. bracht zijn dochters Maud (8) en Ona (5) die woensdagnamiddag door verstikking om het leven. De lichamen van de slachtoffers werden rond 20 uur aangetroffen in de woning van hun vader. V. was op dat moment spoorloos, maar kon later die avond toch ingerekend worden. De beschuldigde was met zijn wagen tegen een paal beland.
"Te laat"
De vader van de slachtoffers legde onmiddellijk bekentenissen af. De echtscheiding met de moeder van zijn dochters zou aan de basis van de feiten gelegen hebben. Na de feiten belde hij zijn ex-partner (39) om te zeggen dat het "te laat" was. In enkele brieven stelde hij uit wraak te handelen. V. vreesde naar eigen zeggen dat hij de kinderen te weinig zou zien.
Moordpoging op ex-partner
V. moet zich niet enkel voor de moorden op zijn dochters voor het hof van assisen verantwoorden, maar ook voor de moordpoging op zijn ex-partner. In de woning in Waardamme zouden enkele elektriciteitskabels doorgeknipt zijn. Naar eigen zeggen wilde V. op die manier enkel de zoektocht naar de lichamen bemoeilijken, maar volgens de burgerlijke partijen wilde de beschuldigde zijn echtgenote wel degelijk van het leven beroven. Met zijn telefoontje zou de landbouwer z'n ex-partner immers bewust naar de woning gelokt hebben.
Een tweetal maanden voor de feiten zou hij op internet ook al naar manieren gezocht hebben om een partner te vermoorden. Voor de moordpoging op haar vader werd de veertiger wel buiten vervolging gesteld.
75 getuigen
Woensdagnamiddag werd tijdens een preliminaire zitting de getuigenlijst samengesteld. De burgerlijke partijen vroegen onder andere om een medegedetineerde op te roepen over het voorstel om een huurmoordenaar te zoeken. Ook drie juffen van de slachtoffers zullen als getuige gehoord worden. In totaal zullen ongeveer 75 getuigen aan bod komen.
Het proces gaat op maandagnamiddag 21 september verder met de samenstelling van de volksjury. Op donderdag 24 september zal de procureur-generaal zijn akte van beschuldiging voorlezen. Daarna zal voorzitter Willem De Pauw de beschuldigde verhoren. De uitspraak wordt ten laatste op vrijdag 2 oktober verwacht. Chris V. riskeert levenslange opsluiting.