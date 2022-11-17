V. moet zich niet enkel voor de moorden op zijn dochters voor het hof van assisen verantwoorden, maar ook voor de moordpoging op zijn ex-partner. In de woning in Waardamme zouden enkele elektriciteitskabels doorgeknipt zijn. Naar eigen zeggen wilde V. op die manier enkel de zoektocht naar de lichamen bemoeilijken, maar volgens de burgerlijke partijen wilde de beschuldigde zijn echtgenote wel degelijk van het leven beroven. Met zijn telefoontje zou de landbouwer z'n ex-partner immers bewust naar de woning gelokt hebben.

Een tweetal maanden voor de feiten zou hij op internet ook al naar manieren gezocht hebben om een partner te vermoorden. Voor de moordpoging op haar vader werd de veertiger wel buiten vervolging gesteld.