Assisen West-Vlaanderen : Openbaar aanklager vraagt veroordeling Tacha N. voor doodslag
Procureur-generaal Francis Clarysse heeft aan de volksjury gevraagd om Tacha N. (53) schuldig te verklaren aan doodslag. Volgens de openbaar aanklager had de beschuldigde duidelijk de intentie om haar echtgenoot om het leven te brengen. Danny Delaere (57) kwam in september 2023 in Deerlijk door verstikking om het leven.
Bij de start van zijn requisitoir benadrukte Francis Clarysse dat de samenleving de daden van Tacha N. niet kan aanvaarden. "Het is niet voor niets dat we de doodstraf hebben afgeschaft. Een burger mag alleszins nooit beslissen om de doodstraf toe te dienen", klonk het. Vervolgens stond het openbaar ministerie stil bij de vele leugens van de beschuldigde. Zo beweerde ze dat Danny Delaere meerdere vuistslagen uitdeelde, terwijl de wetsdokter bij haar zelfs geen verwondingen vaststelde. N. wees ook op het drankprobleem van haar echtgenoot. Nochtans had ze tijdens de feiten zelf 1,9 promille alcohol in haar bloed. "Sommige mensen kunnen zo verfrissend liegen dat men oprecht dorst krijgt naar de waarheid."
Ook over de fatale schermutseling zelf vertelde N. volgens de openbaar aanklager niet de waarheid. Zo heeft de beschuldigde bijvoorbeeld geen verklaring voor de verwondingen in de mond van het slachtoffer. Over de vermeende reanimatie vertelde ze meerdere versies. "Wat is het nu eigenlijk? Als je zoveel verschillende versies geeft, wat moeten we dan nog geloven? Geef dan ten minste toe wat je gedaan hebt en dan kan je je er misschien ook eens oprecht voor excuseren." In dat kader stelde Clarysse ook dat de beschuldigde voortdurend aan schuldverschuiving deed. "Ik vind het niet terecht na wat ik 23 jaar heb meegemaakt. Geen enkele vrouw zou aankunnen wat hij mij aandeed", vertelde ze aan de onderzoeksrechter.
Doodskist in elkaar geknutseld
Over het oogmerk tot doden bestaat volgens de procureur-generaal niet de minste twijfel. Volgens de kinderen bleef N. nog minuten op het lichaam van Danny Delaere liggen. "Knuffelen als voltrekking van een verstikkende aanval, ik ben het nog niet tegengekomen in mijn lange loopbaan. Waarom bleef ze nog liggen nadat ze voelde dat hij niet meer ademde?" In die omstandigheden moest de beschuldigde weten dat haar echtgenoot om het leven zou komen. "Tacha N. had het overwicht en had andere opties, maar ze is blijven doorgaan en doorgaan."
Ten slotte erkende het openbaar ministerie nog dat het slachtoffer opvliegend kon zijn, zeker als hij gedronken had. "Maar als je hem vroeg om te helpen, ging hij dat wel doen. Hij zag zijn kinderen graag. Camions en voetbal waren zijn leven. 'Patatje' dronk graag een pintje op café en bleef tevergeefs schipperen tussen verschillende vrouwen die hij graag zag." In de uren voor zijn dood zou hij in zijn loods nog een doodskist in elkaar geknutseld hebben. "Voor Tacha, omdat ze zo into Halloween is. Het is bijzonder cynisch dat hij diezelfde avond door Tacha N. in een doodskist belandde."
Dadelijk komt de verdediging aan het woord.