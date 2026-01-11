Bij de start van zijn requisitoir benadrukte Francis Clarysse dat de samenleving de daden van Tacha N. niet kan aanvaarden. "Het is niet voor niets dat we de doodstraf hebben afgeschaft. Een burger mag alleszins nooit beslissen om de doodstraf toe te dienen", klonk het. Vervolgens stond het openbaar ministerie stil bij de vele leugens van de beschuldigde. Zo beweerde ze dat Danny Delaere meerdere vuistslagen uitdeelde, terwijl de wetsdokter bij haar zelfs geen verwondingen vaststelde. N. wees ook op het drankprobleem van haar echtgenoot. Nochtans had ze tijdens de feiten zelf 1,9 promille alcohol in haar bloed. "Sommige mensen kunnen zo verfrissend liegen dat men oprecht dorst krijgt naar de waarheid."

Ook over de fatale schermutseling zelf vertelde N. volgens de openbaar aanklager niet de waarheid. Zo heeft de beschuldigde bijvoorbeeld geen verklaring voor de verwondingen in de mond van het slachtoffer. Over de vermeende reanimatie vertelde ze meerdere versies. "Wat is het nu eigenlijk? Als je zoveel verschillende versies geeft, wat moeten we dan nog geloven? Geef dan ten minste toe wat je gedaan hebt en dan kan je je er misschien ook eens oprecht voor excuseren." In dat kader stelde Clarysse ook dat de beschuldigde voortdurend aan schuldverschuiving deed. "Ik vind het niet terecht na wat ik 23 jaar heb meegemaakt. Geen enkele vrouw zou aankunnen wat hij mij aandeed", vertelde ze aan de onderzoeksrechter.