Woelige relatie

Het onderzoek wees uit dat de relatie van Tacha N. en Danny Delaere woelig verliep. Zo zou het slachtoffer meermaals agressief uit de hoek gekomen zijn. Beide betrokkenen waren ook geregeld onder invloed van alcohol. Opvallend genoeg maakte de beschuldigde eerder al eens haar opwachting in de Brugse assisenzaal. In december 2015 getuigde ze over het karakter van een ex-partner, die toen 24 jaar opsluiting kreeg voor doodslag op zijn vriendin.

"Wou dat niet"

Tijdens haar assisenproces wordt N. bijgestaan door meester Thomas Vandemeulebroucke en meester Nadia Lorenzetti. Wellicht zal de verdediging opwerpen dat de beschuldigde haar echtgenoot niet van het leven wilde beroven. Meester Filip De Reuse, meester Loes Roels en meester Wouter Buyck verdedigen de belangen van de nabestaanden van Delaere. Francis Clarysse van het Gentse parket-generaal neemt de rol van openbaar aanklager op zich.

