Foto Belga
Het assisenproces rond de dood van Danny Delaere (57) in Deerlijk begint vandaag. Hij kwam in september 2023 thuis door verstikking om het leven. Tijdens een schermutseling zou Tacha N. (53) op haar echtgenoot gelegen hebben.
De hulpdiensten kregen in de nacht van 8 op 9 september 2023 een oproep over een uit de hand gelopen conflict in de Sint-Pietersabdijstraat in Deerlijk. Tijdens een discussie over het avondeten zou Danny Delaere het aan de stok gekregen hebben met zijn echtgenote. Vervolgens ging Tacha N. bovenop het slachtoffer liggen, terwijl hun zoon zijn benen vasthield. Uiteindelijk kwam Delaere door verstikking om het leven.
De beschuldigde werd door de Kortrijkse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van doodslag. Na ruim een jaar in de gevangenis werd ze onder elektronisch toezicht geplaatst. In afwachting van het assisenproces moest N. dus een enkelband dragen. Haar zoon werd op 10 september 2023 door de onderzoeksrechter al onder voorwaarden vrijgelaten en hij moet zich niet voor het hof van assisen verantwoorden.
Woelige relatie
Het onderzoek wees uit dat de relatie van Tacha N. en Danny Delaere woelig verliep. Zo zou het slachtoffer meermaals agressief uit de hoek gekomen zijn. Beide betrokkenen waren ook geregeld onder invloed van alcohol. Opvallend genoeg maakte de beschuldigde eerder al eens haar opwachting in de Brugse assisenzaal. In december 2015 getuigde ze over het karakter van een ex-partner, die toen 24 jaar opsluiting kreeg voor doodslag op zijn vriendin.
"Wou dat niet"
Tijdens haar assisenproces wordt N. bijgestaan door meester Thomas Vandemeulebroucke en meester Nadia Lorenzetti. Wellicht zal de verdediging opwerpen dat de beschuldigde haar echtgenoot niet van het leven wilde beroven. Meester Filip De Reuse, meester Loes Roels en meester Wouter Buyck verdedigen de belangen van de nabestaanden van Delaere. Francis Clarysse van het Gentse parket-generaal neemt de rol van openbaar aanklager op zich.
Het proces gaat vanmorgen van start met de voorlezing van de akte van beschuldiging door de procureur-generaal. Daarna wordt de beschuldigde uitgebreid verhoord door voorzitter Antoon Boyen. Vanaf maandag 12 januari komen in totaal ruim vijftig getuigen aan bod. De uitspraak wordt ten vroegste op donderdag 15 januari verwacht. Voor doodslag riskeert Tacha N. dertig jaar opsluiting.