N., die sinds haar arrestatie ruim een jaar in de gevangenis zat, werd recent onder elektronisch toezicht geplaatst. Haar verdediging zal mogelijk aanvoeren dat er geen moordbedoeling was. Het proces start op 6 januari met de samenstelling van de volksjury; de procureur-generaal leest op 9 januari de beschuldigingen voor. Vanaf 12 januari zullen een 55-tal getuigen gehoord worden, met de uitspraak ten vroegste op 15 januari.

Voor doodslag riskeert Noppe maximaal dertig jaar opsluiting.