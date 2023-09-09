20°C
Brugge Deerlijk

Dood­slag Deer­lijk: 55 getui­gen voor assisen­pro­ces dat in janu­a­ri start

2023-09-09 00:00:00 - 57-jarige man met geweld om het leven gebracht in Deerlijk - whatsapp_image_2023-09-09_at_13.28.32.jpeg

Het assisenproces rond de dood van Danny Delaere (57) in Deerlijk begint in januari. Delaere overleed in september 2023 door verstikking tijdens een ruzie met zijn echtgenote, Tacha N. (53). Volgens het onderzoek lag N. bovenop haar echtgenoot terwijl hun zoon zijn benen vasthield.

N., die sinds haar arrestatie ruim een jaar in de gevangenis zat, werd recent onder elektronisch toezicht geplaatst. Haar verdediging zal mogelijk aanvoeren dat er geen moordbedoeling was. Het proces start op 6 januari met de samenstelling van de volksjury; de procureur-generaal leest op 9 januari de beschuldigingen voor. Vanaf 12 januari zullen een 55-tal getuigen gehoord worden, met de uitspraak ten vroegste op 15 januari.

Voor doodslag riskeert Noppe maximaal dertig jaar opsluiting.

57-jarige man met geweld om het leven gebracht in Deerlijk
Assisen

