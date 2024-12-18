“Bestuurders stappen nog te vaak dronken in de auto. Met de onmiddellijke intrekking van 15 dagen willen we een duidelijk signaal geven,” zegt Geert Merchiers, procureur des Konings Oost-Vlaanderen. Rijden onder invloed blijft een van de belangrijkste oorzaken van ongevallen: bij 0,35 mg/l verdubbelt het ongevalsrisico.

Ook het West-Vlaamse parket ondersteunt de verstrenging. “Een uniforme aanpak moet het bewustzijn vergroten en ongevallen helpen voorkomen,” aldus Filiep Jodts, procureur des Konings West-Vlaanderen.

