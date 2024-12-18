10°C
Stren­ger alco­hol­be­leid in onze pro­vin­cie: rij­be­wijs met­een inge­trok­ken van­af 0,35 mg/​l

Hele weekend alcoholcontroles

De parketten van Oost- en West-Vlaanderen verstrengen hun beleid tegen rijden onder invloed. Vanaf 12 december 2025 om 18u kan het rijbewijs onmiddellijk worden ingetrokken vanaf 0,35 mg/l uitgeademde lucht, in plaats van de vroegere grens van 0,50 mg/l. De maatregel volgt de nationale richtlijnen.

“Bestuurders stappen nog te vaak dronken in de auto. Met de onmiddellijke intrekking van 15 dagen willen we een duidelijk signaal geven,” zegt Geert Merchiers, procureur des Konings Oost-Vlaanderen. Rijden onder invloed blijft een van de belangrijkste oorzaken van ongevallen: bij 0,35 mg/l verdubbelt het ongevalsrisico.

Ook het West-Vlaamse parket ondersteunt de verstrenging. “Een uniforme aanpak moet het bewustzijn vergroten en ongevallen helpen voorkomen,” aldus Filiep Jodts, procureur des Konings West-Vlaanderen.

30 jaar bob
BOB-campagnes vieren dertigjarig bestaan met gouden sleutelhanger

De maatregel gaat samen met intensieve BOB-controles. In Oost-Vlaanderen start tegelijk de Verkeersveilige Nacht, met alcohol-, drugs- en snelheidscontroles op meer dan 120 locaties. In West-Vlaanderen voeren lokale en federale politie extra controles en zichtbare handhaving uit tijdens de campagne.

