De BOB-campagnes startten dertig jaar geleden door het VIAS instituut. Om die mijlpaal te vieren worden dertig vergulde sleutelhangers verdeeld over de 178 politiezones in ons land. Naast Brugge krijgen ook politiezone Arro Ieper en Bredene-De Haan zo'n sleutelhanger.

Toch blijven er veel mensen rijden wanneer ze gedronken hebben. In 2024 werden in Brugge 1200 mensen gecontroleerd die betrokken waren bij een verkeersongeval, waarvan er 88 alert of positief bliezen.