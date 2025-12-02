Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Politiezone Brugge vierde vandaag de dertigste verjaardag van de BOB-campagne. Dat gebeurde met de uitreiking van een gouden versie van de traditionele sleutelhanger.
Niet iedereen kreeg een gouden sleutelhanger. Elke bestuurder die in orde was kwam in aanmerking, maar het waren de dobbelstenen die beslisten dat Yorben Decoster, een Brugse student van 22, het exemplaar won. "Het is de eerste keer dat ik gecontroleerd word en meteen een krijg ik een gouden sleutelhanger, hoeveel chance kan je hebben?"
De BOB-campagnes startten dertig jaar geleden door het VIAS instituut. Om die mijlpaal te vieren worden dertig vergulde sleutelhangers verdeeld over de 178 politiezones in ons land. Naast Brugge krijgen ook politiezone Arro Ieper en Bredene-De Haan zo'n sleutelhanger.
Toch blijven er veel mensen rijden wanneer ze gedronken hebben. In 2024 werden in Brugge 1200 mensen gecontroleerd die betrokken waren bij een verkeersongeval, waarvan er 88 alert of positief bliezen.