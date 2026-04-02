Kans op alco­hol­con­tro­le ver­schilt enorm per gemeente

De kans om gecontroleerd te worden op alcohol achter het stuur verschilt gigantisch van gemeente tot gemeente. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de federale politie. Zo heb je tien keer meer kans om te moeten blazen in De Haan, dan in het Oost-Vlaamse Wortegem-Petegem of het Antwerpse Schilde. In grote delen van Wallonië wordt veel minder gecontroleerd, dat schrijft Het Laatste Nieuws. 

Vorig jaar voerden de federale en lokale politie samen ruim 2,1 miljoen controles uit, maar lang niet in elke gemeente gebeurde dat even intensief. Wie door het West-Vlaamse De Haan of het Limburgse Hechtel-Eksel rijdt, heeft tien keer meer kans om te moeten blazen dan in het Oost-Vlaamse Wortegem-Petegem of het Antwerpse Schilde. 

In die eerste twee gemeenten werden meer dan 800 controles op 1.000 inwoners uitgevoerd, terwijl dat er in de laatste twee maar 80 op 1.000 inwoners waren. In zowat 175 van de 565 Belgische gemeenten ligt dat gemiddelde zelfs nog lager.

Wallonië

Vooral in Wallonië is de pakkans een stuk kleiner. In Luik werden maar 20 alcoholtests per 1.000 inwoners uitgevoerd, 11 keer minder dan in Hasselt. "Terwijl in Wallonië bij controles 2 procent positief blaast en in Vlaanderen 0,8 procent", zegt Stef Willems van verkeersveiligheidsinstituut Vias. "Daar zou je dus minstens evenveel moeten controleren als in Vlaanderen."

