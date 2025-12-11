"Het werkt inderdaad", zegt burgemeester John Crombez. "We merken dat ook aan de vaststellingen en de reacties van de mensen die er wonen of er een handelszaak hebben. Het Marie-Joséplein is daar een goed voorbeeld van. De mensen die overlast creëren, want dat is het, vaak door alcohol of andere feiten, moeten ook geholpen worden. We werken op de twee sporen. Maar je moet op die plekken, waar veel mensen zijn en waar mensen hun inkomen moeten maken, zorgen dat die overlast verdwijnt."

Sinds eind vorig jaar geldt het alcoholverbod al in de buurt van het Marie-Joséplein en de winkelstraten. Oostende wil de buurt veiliger maken en leefbaar houden. Ook aan het station geldt die verordening, maar binnenkort dus ook in de Alfons Pieterslaan en om en rond het drukke kruispunt van Petit Paris.