12°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Oos­ten­de breidt alco­hol­ver­bod op straat uit

Alcoholverbod 1

Archieffoto

In Oostende zal het stadsbestuur het alcoholverbod in de omgeving van het station, en het Marie-Joséplein uitbreiden naar de Alfons Pieterslaan en het kruispunt Petit Paris. De tijdelijke maatregel zal ook langer gelden, tot na de zomer. Er zijn tot nu meer waarschuwingen gegeven dan effectieve boetes, maar het verbod heeft wel effect, zegt de stad.

"Het werkt inderdaad", zegt burgemeester John Crombez. "We merken dat ook aan de vaststellingen en de reacties van de mensen die er wonen of er een handelszaak hebben. Het Marie-Joséplein is daar een goed voorbeeld van. De mensen die overlast creëren, want dat is het, vaak door alcohol of andere feiten, moeten ook geholpen worden. We werken op de twee sporen. Maar je moet op die plekken, waar veel mensen zijn en waar mensen hun inkomen moeten maken, zorgen dat die overlast verdwijnt."

Sinds eind vorig jaar geldt het alcoholverbod al in de buurt van het Marie-Joséplein en de winkelstraten. Oostende wil de buurt veiliger maken en leefbaar houden. Ook aan het station geldt die verordening, maar binnenkort dus ook in de Alfons Pieterslaan en om en rond het drukke kruispunt van Petit Paris.

Alcoholverbod 1
Nieuws

Oostende voert tijdelijk alcoholverbod in op drukke pleinen en winkelstraten
Redactie
Alcohol Alcoholverbod

Meest gelezen

Schietpartij De Panne 1
Nieuws
Update

Man (79) vuurt enkele schoten af op deur van woning in De Panne: één persoon overleden
Ongeval kuurne
Nieuws
Update

Fietsster (16) sterft onder vrachtwagen in Kuurne: 'Chauffeur test negatief op alcohol & drugs'
Dak Beerst
Nieuws

Valentijn kent dramatische afloop: man (36) overleden na val door dak van loods

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Alcoholverbod

Kortrijk bindt strijd aan met overlast: alcoholverbod en overlastteam moeten hinder beperken
Brugge Stationsplein

Brugge maakt alcoholverbod in stationsbuurt permanent
Hendrik Consciencestraat Roeselare 1

Alcoholverbod uitgebreid in Roeselare: ook Hendrik Consciencestraat opgenomen
Hoppy 210

Alcoholslot op deelsteps opnieuw actief tijdens kerstperiode in Kortrijk
Alcoholverbod 1

Oostende voert tijdelijk alcoholverbod in op drukke pleinen en winkelstraten
Alcoholcontrole bob politie

Strenger alcoholbeleid in onze provincie: rijbewijs meteen ingetrokken vanaf 0,35 mg/l
Aanmelden