Strengere regels voor alcoholreclame goedgekeurd
De federale regering heeft een akkoord bereikt over strengere regels voor alcoholreclame. De nieuwe maatregelen, voorgesteld door minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke, moeten vooral jongeren beter beschermen en consumenten duidelijker informeren over de risico’s van alcoholgebruik.
Een van de opvallendste veranderingen is de verplichte gezondheidswaarschuwing “Alcohol schaadt de gezondheid” op alle reclame voor alcoholhoudende dranken. Daarnaast wordt reclame verboden in media die zich hoofdzakelijk richten op minderjarigen. Dat geldt voor televisie, radio, digitale platformen en printmedia wanneer minstens 30 procent van het publiek minderjarig is. Ook influencers vallen onder die regel.
Nieuwe regels rond alcoholreclame
Verder komt er een verbod op het gratis uitdelen van alcohol bij tijdschriften of abonnementen, en op het aanbieden van alcohol als promotie bij andere producten. Bepaalde acties blijven wel toegestaan, zoals degustaties of tijdelijke promoties in winkels. De FOD Volksgezondheid zal toezien op de naleving. Eerst volgt een sensibiliseringsfase, daarna kunnen strengere controles volgen.
De maatregelen maken deel uit van een bredere strategie om alcoholgebruik bij jongeren terug te dringen. Onderzoek toont aan dat wie op jonge leeftijd begint te drinken, later meer risico loopt op problematisch gebruik.
Kritiek vanuit de sector
Niet iedereen reageert positief. Belgische Brouwers vinden dat de nieuwe regels te ver gaan en vrezen dat ze alcoholgebruik onterecht stigmatiseren. Volgens hen ligt de focus beter op het aanpakken van misbruik, onder meer via bestaande initiatieven zoals sensibiliseringscampagnes en alcoholvrije alternatieven.
De nieuwe regels treden in werking één jaar na publicatie van het koninklijk besluit.