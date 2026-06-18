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Brugge

AZ Sint-Jan krijgt uit­braak van resis­ten­te schim­mel snel onder con­tro­le: laat­ste sta­len zijn negatief”

Ziekenhuis az sint jan nieuw

© AZ Sint-Jan

In het AZ Sint-Jan in Brugge zijn de voorbije maand vier patiënten besmet geraakt met de resistente schimmel Candida auris. De uitbraak is intussen onder controle. Geen van de besmette patiënten werd ziek en na een grondige ontsmetting van de afdeling intensieve zorg zijn er geen nieuwe besmettingen meer vastgesteld.

In het AZ Sint-Jan in Brugge zijn begin deze maand vier besmettingen met de resistente schimmel Candida auris vastgesteld. De eerste patiënt, afkomstig uit Kosovo, bleek drager van de schimmel. Nadien werden nog drie andere patiënten besmet. Geen van hen ontwikkelde ziekteverschijnselen.

"Dat is een schimmel die meestal geen ziekteklachten geeft, maar bij mensen die ernstig verzwakt zijn kan deze schimmel tot een aantal ernstige complicaties leiden."

Joris Moonens, woordvoerder Departement Zorg

"Dat is een schimmel die meestal geen ziekteklachten geeft, maar bij mensen die ernstig verzwakt zijn kan deze schimmel tot een aantal ernstige complicaties leiden. Gelukkig zijn deze vier mensen daar niet ziek van geworden en hebben ze er geen last van gehad", zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Departement Zorg.

"Laatste stalen zijn negatief"

De besmettingen deden zich voor op de afdeling intensieve zorg. Het ziekenhuis nam meteen verregaande maatregelen. De afdeling werd volledig ontruimd, patiënten werden verhuisd en alle ruimtes werden grondig gereinigd en ontsmet.

"We moeten het ziekenhuis echt complimenteren. Er zijn heel veel inspanningen en expertise ingezet. De afdeling intensieve zorg werd volledig leeggemaakt om die heel grondig te reinigen en te desinfecteren. De laatste besmetting dateert van begin juni en ook de omgevingsstalen zijn intussen negatief," aldus Moonens.

"De afdeling intensieve zorg werd volledig leeggemaakt om die heel grondig te reinigen en te desinfecteren."

Joris Moonens, woordvoerder Departement Zorg

Volgens het Departement Zorg is de situatie inmiddels onder controle. Er zijn geen nieuwe besmettingen vastgesteld. Toch blijft het ziekenhuis waakzaam, omdat Candida auris een zeer resistente schimmel is die lang op oppervlakken kan overleven. Ook andere ziekenhuizen blijven alert.

Lorenzo Dejonghe

lorenzo.dejonghe@focus-wtv.be

Lorenzo Dejonghe
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
AZ Sint-Jan

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