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Veurne

AZ West stopt met bevallingen

Az westjuist

Vanaf 1 juli 2026  sluit AZ West in Veurne zijn materniteit, en dat voor een periode van zes maanden. Er is een tekort aan gynaecologen.

Bevallingen, keizersneden en ingrepen zullen tijdens deze tijdelijke periode plaatsvinden in AZ Oostende. Consultaties gynaecologie, zwangerschapsopvolging en een echografie blijven wel mogelijk in Veurne. Ook bij onverwachte of dringende situaties blijft medische zorg in AZ West mogelijk.

AZ West hoopt zo snel mogelijk nieuwe gynaecologen aan te kunnen trekken, zodat de materniteit over een half jaar weer kan open gaan.

De redactie
AZ West Materniteit

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