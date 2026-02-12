7°C
Kort­rijk bindt strijd aan met over­last: alco­hol­ver­bod en over­last­team moe­ten hin­der beperken

Alcoholverbod

Kortrijk pakt overlast in het stadscentrum aan met een tijdelijk alcoholverbod en een nieuw overlastteam bij de politie. Ook ondergrondse parkings en probleemjongeren krijgen extra aandacht.

De stad wil het centrum veilig en aangenaam houden voor iedereen. “We hebben er niets op tegen dat mensen samenkomen in het publiek domein om gezellig samen te zijn. Maar voortdurende openbare dronkenschap met vechtpartijen en wildplassen tolereren we niet”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe.

"Voortdurende openbare dronkenschap met vechtpartijen en wildplassen tolereren we niet."

Ruth Vandenberghe, burgemeester Kortrijk

Het tijdelijke alcoholverbod geldt onder meer voor het winkelwandelgebied, Schouwburgplein, Stationsplein en Casinoplein en is van kracht tot eind augustus. Terrassen en georganiseerde evenementen vormen een uitzondering op die regel. Rond de kiosk op het Schouwburgplein en de ingang van het Muziekcentrum geldt bovendien een samenscholingsverbod van maximaal vier personen. Voor de hangouderen komen picknickbanken.

655285 Plan Overlast Stad Kortrijk b0126b original 1771241016

Overlastteam

Het overlastteam zal in eerste instantie uit twaalf inspecteurs bestaan en nauw samenwerken met straathoekwerkers, gemeenschapswachten en parkeerwachters. Daarnaast worden controles in ondergrondse parkings opgevoerd en krijgen gekende probleemjongeren locatie- of contactverboden. Nieuwe camera’s in het winkelwandelgebied moeten ook scooters in de gaten houden.

De stad zet daarnaast ook in op preventie en begeleiding via sociale diensten en straathoekwerkers, en ze richt een overlastcel op om nieuwe overlastfenomenen snel aan te pakken.

Lorenzo Dejonghe

lorenzo.dejonghe@focus-wtv.be

Lorenzo Dejonghe
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
