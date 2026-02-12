Het overlastteam zal in eerste instantie uit twaalf inspecteurs bestaan en nauw samenwerken met straathoekwerkers, gemeenschapswachten en parkeerwachters. Daarnaast worden controles in ondergrondse parkings opgevoerd en krijgen gekende probleemjongeren locatie- of contactverboden. Nieuwe camera’s in het winkelwandelgebied moeten ook scooters in de gaten houden.

De stad zet daarnaast ook in op preventie en begeleiding via sociale diensten en straathoekwerkers, en ze richt een overlastcel op om nieuwe overlastfenomenen snel aan te pakken.