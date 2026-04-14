Aantal ingetrokken rijbewijzen voor rijden onder invloed verdubbelt op vier jaar tijd in West-Vlaanderen
Er zijn nog nooit zoveel rijbewijzen ingetrokken voor rijden onder invloed van alcohol in West-Vlaanderen. In vier jaar tijd verdubbelde dat aantal. 2024 was een absoluut recordjaar, blijkt uit cijfers die Brugs federaal parlementslid Annick Lambrecht kreeg van minister van mobiliteit Jean-Luc Crucke. Lambrecht pleit voor een nog strengere aanpak en een nultolerantie voor wie met de auto rijdt.
Alcohol en rijden gaan niet samen, maar ondanks de intussen al jarenlange BOB-campagnes blijft sensibiliseren nodig. In 2024 testten bijna 5.600 West-Vlaamse bestuurders positief. 2.600 onder hen raakten effectief hun rijbewijs kwijt. De meesten onder hen zijn autobestuurders.
Nultolerantie
Een zeer verontrustende trend vindt Lambrecht. Vooruit pleit er al jaren voor een nultolerantie. “Als je gedronken hebt vraag je aan je familie, een vriend, een BOB of een taxi om te rijden. Maar dan rij je niet zelf”, vertelt federaal parlementslid Lambrecht.
Nultolerantie blijft blijkbaar een taboe. Het voorstel voor een nultolerantie zit niet in het federaal regeerakkoord.