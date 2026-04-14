Er zijn nog nooit zoveel rijbewijzen ingetrokken voor rijden onder invloed van alcohol in West-Vlaanderen. In vier jaar tijd verdubbelde dat aantal. 2024 was een absoluut recordjaar, blijkt uit cijfers die Brugs federaal parlementslid Annick Lambrecht kreeg van minister van mobiliteit Jean-Luc Crucke. Lambrecht pleit voor een nog strengere aanpak en een nultolerantie voor wie met de auto rijdt.