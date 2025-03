In 2017 vielen brokstukken van de Koninklijke Gaanderijen in Oostende naar beneden. Acht jaar lang al staan er stellingen. Omdat Oostende anders 12 miljoen euro subsidies dreigt te verliezen, kiest het bestuur nu voor een versnelde aanpak.

Zo wordt de restauratie van de Gaanderijen losgekoppeld van dat van het hotel dat in even slechte staat is. Over de restauratie van het hotel zelf, goed voor nog eens 40 miljoen euro, moet wel nog verder onderhandeld worden. Het dossier zorgde al meermaals voor discussies.