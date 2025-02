Els Filliaert-Vanlandschoot zette haar eerste stappen in de politiek in 2006 op de cd&v-lijst en werd meteen verkozen tot schepen. In 2012 verlengde ze haar mandaat en beheerde ze de bevoegdheden Gezinsbeleid, Informatica en Financieel Beheer. Na het overlijden van burgemeester Roland Crabbe in 2016 werd ze eerste schepen onder Geert Vanden Broucke, een functie die ze met volle overgave bleef uitoefenen tot haar overlijden in 2017.

Naast haar politieke carrière was ze als logopediste actief bij het Centrum voor Ambulante Revalidatie Elora in Nieuwpoort. Ze stond ook aan de wieg van de Speel-o-theek Speelkracht 10, waar ouders speelgoed konden ontlenen voor hun kinderen. Dat initiatief werd gedragen door een groep enthousiaste vrijwilligers en leeft nog steeds voort. Haar overlijden op 28 april 2017 liet een diepe indruk na in Nieuwpoort.