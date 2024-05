Deze actie is ook een boodschap naar de politici in de volgende Vlaamse regering. Femke Vlaminck, teamcoördinator vzw Nieuwland: “Ik denk dat het algemene signaal naar de politiek is, dat we op de kaart willen gezet worden. We willen niet vergeten worden. Wij willen dat onze werkingsmiddelen geïndexeerd worden en we willen onze jongeren kunnen geven waar ze richt op hebben.”

In West-Vlaanderen worden meer dan 3.000 kinderen en jongeren ondersteund door de bijzondere jeugdzorg, zo’n 1.000 in de regio Brugge.