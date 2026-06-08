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Harelbeke

Wie­ler­wed­strijd in Hul­s­te geor­ga­ni­seerd op veer­tien dagen tijd

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In Hulste, deelgemeente van Harelbeke, is op zondag gekoerst bij de miniemen en aspiranten. De koers is op amper twee weken volledig georganiseerd, nadat de oorspronkelijke organisatoren afhaakten.

Twee weken geleden kwam het nieuws dat de koerswedstrijd in Hulste geannuleerd werd Tot groot ongenoegen van ouders Giovanni Cottenies en Matthias Demeyere. Zij besloten om alles op alles te zetten om de koers toch te laten doorgaan: "De vergunningen kwamen in orde en ook de goedkeuring van de politie was er. Als op de dag zelf ook nog eens alles vlot verloopt, dan kan je als organisatie alleen maar tevreden zijn", geeft Giovanni aan.

Robbe Temmerman
Jeugd Wielrennen

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