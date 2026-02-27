Vier theatermakers hebben een voorstelling over de jeugdzorg gemaakt en die is gisteren in première gegaan in Theater Antigone in Kortrijk. Het sociaal-artistieke theaterstuk De Hyenalaan toont hoe de sector in brand staat met zo’n 9.000 kinderen en jongeren op de wachtlijst.
In januari stuurden meer dan 700 jeugdhulporganisaties en hulpverleners nog een open brief uit naar minister van Welzijn Caroline Gennez omdat de sector in brand staat. Nu is er een theaterstuk over gemaakt. De Hyenalaan’ schetst de ongestructureerde realiteit in de jeugdzorg, waarbij protocollen overboord worden gegooid om jongeren toch te kunnen helpen.
Praat met iemand. We kunnen zoveel doen voor mekaar, zonder dat die wachtlijsten nodig zijn.
Regisseur Michaël Vandewalle wil het taboe wegwerken rond jeugdzorg: "De jongeren in de jeugdzorg zijn geen criminelen. We mogen die jongeren niet afschrijven. Het is belangrijk dat we die jongeren helpen en dat daar ook middelen voor zijn."
Toch is het geen zwaarmoedig theater. Theateractrice Silke Thorrez hoopt dat mensen iets waardevols halen uit het theaterstuk: "Kijk links en rechts, naar uw buur. Praat met iemand. We kunnen zoveel doen voor mekaar, zonder dat die wachtlijsten nodig zijn. Ik denk dat dit ook een mooie boodschap is van die voorstelling."
De hyenalaan loopt nog tot 29 maart en er zijn nog tickets beschikbaar in Roeselare en Oostende.