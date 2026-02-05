In Kortrijk hebben 63 jongeren dit jaar de opleiding tot Fuifbuddie succesvol afgerond. De opleiding, een initiatief van jeugdcentrum Tranzit en de preventiedienst van de stad, moet jeugdverenigingen helpen om fuiven en evenementen veilig en goed georganiseerd te laten verlopen. Sinds de start in 2012 zijn zo al meer dan 700 jongeren opgeleid.
Tijdens de opleiding krijgen deelnemers praktische en inhoudelijke kennis mee over onder meer eventorganisatie, EHBO, geluidsnormen, alcohol- en rookwetgeving en drugpreventie. Fuifbuddies nemen op evenementen een ondersteunende en coördinerende rol op zich. Ze helpen bij ticketcontrole, houden een oogje in het zeil rond veiligheid en signaleren problemen aan security of politie wanneer dat nodig is.
Volgens schepen van Jeugd Felix De Clerck (CD&V) blijft de stad sterk inzetten op veilig uitgaan voor iedereen. “We geven jeugdverenigingen de tools om hun evenementen veilig en goed georganiseerd te laten verlopen. Jongeren leren risico’s inschatten, verantwoordelijkheid opnemen en correct handelen in uiteenlopende situaties.” De nieuwe lichting Fuifbuddies ontvangt op vrijdag 13 februari hun diploma in JC Tranzit.