Tijdens de opleiding krijgen deelnemers praktische en inhoudelijke kennis mee over onder meer eventorganisatie, EHBO, geluidsnormen, alcohol- en rookwetgeving en drugpreventie. Fuifbuddies nemen op evenementen een ondersteunende en coördinerende rol op zich. Ze helpen bij ticketcontrole, houden een oogje in het zeil rond veiligheid en signaleren problemen aan security of politie wanneer dat nodig is.

