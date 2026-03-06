11°C
Zwevegem

Dag van de Jeugd­zorg gevierd met Hete Blik­sem’ in sterrenrestaurant

In Zwevegem is de Dag van de Jeugdzorg op een wel heel bijzondere manier gevierd. Kinderen en jongeren van Ten Dries in Sint-Denijs mochten aanschuiven in een sterrenrestaurant. Op het menu: Hete Bliksem. De bekende gehaktschotel én een symbool om op de Dag van de Jeugdzorg het stigma rond jeugdhulp te doorbreken. Ten Dries vangt 31 kinderen en jongeren, veelal als gevolg van een moeilijke thuissituatie. 

Hete Bliksem is een ovenschotel met aardappelpuree, gehakt en appelmoes. De chef van het sterrenrestaurant L’envie heeft vanavond Hete Bliksem klaargemaakt voor de kinderen van Ten Dries in Sint-Denijs.

Luc Stock, directeur Ten Dries Sint-Denijs: “Wij willen eigenlijk de kinderen en jongeren die bij ons verblijven ook eens laten kennis maken met de gewone wereld. Dat gebeurt niet zo vaak. En dat maakt dat we hier een brugje kunnen leggen tussen de gewone wereld en de wereld van de jeugdzorg.”

Het is een heel aparte beleving om in een sterrenrestaurant bediend te worden. En daar hebben ze een hele tijd naar uitgekeken. Een gaat een andere wereld voor hen open. “Het is de beste dag ooit. En het is ook nog heel leuk in het café,” zegt één van de jongeren.

Enthousiast

Cindy Vanpoucke, begeleidster: “We mogen in een chique restaurant gaan eten met mooie kleren. Dan zie je wel dat de kinderen daar enthousiast over zijn. Maar ook nog niet helemaal weten wat dan net inhoudt.”

Maar de Dag van de Jeugdzorg wil vooral ook het stigma rond jeugdhulp doorbreken. Luc Stock, directeur Ten Dries Sint-Denijs: “Heel vaak wordt jeugdzorg geassocieerd met lange wachtlijsten. En dat is helaas wel het geval. En ook allerlei situaties die te maken hebben met criminaliteit. Maar niet alle jeugdzorginstellingen werken met dit soort problematieken. Wij hebben heel veel kinderen waar het moeilijk gaat thuis, waar het wat lastig is door allerlei omstandigheden. En samen met die ouders proberen wij die bruggen te herstellen.”

Dit is voor de kinderen van Ten Dries in ieder geval een Dag van de Jeugdzorg om nooit te vergeten.

Stefaan Six

Stefaan Six
Bijzondere Jeugdzorg

