Wanneer de harde kern van Vak 313 (uitgesproken drie dertien) met Bengaals vuur aan de kant van het veld postvat, dan weet je dat er een belangrijke match wacht. De U13 van Club Brugge kan zich tot kampioen kronen als ze winnen van de tweede in de stand Antwerp.

De wedstrijd krijgt een blitzstart. Gilles De Geyter zet na 3 minuten de 1-0 op het bord. na 7 minuten is het al 2-0 met een goal van Stan Cannaert. Diezelfde Cannaert maakt nog voor de rust een hattrick. De spelers gaan de kleedkamer in met 4-0 op het bord.

In de tweede helft slaagt Antwerp er toch in 2 keer te scoren, maar Club compenseert dat met nog eens 2 goals. 6-2. Nog even aftellen naar het fluitsignaal en het feestje kon beginnen.