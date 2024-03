Zowel de houten gevels als de daken aan de noordzijde zijn gerestaureerd. Het gebouw dateert van 1903, een Noorse architect ontwierp het in opdracht van koning Leopold II. De Koninklijke Stallingen zijn al 65 jaar lang een sportcentrum waar onder andere de beroemde Flandria Boxing Club en de Oostendse judoclub gevestigd zijn.

Het gebouw is van binnen en van buiten gerenoveerd. Zo installeerde de stad modern sanitair en een gloednieuwe bokszaal. De zaal kreeg de naam ‘bokszaal Theo Vanhaverbeke’, een eerbetoon aan de Oostendse bokstrainer. Daarnaast is er een dojo bijgekomen, een zaal waar men gevechtsporten beoefent. Die nieuwe sportruimte werd vernoemd naar West-Vlaams judo-icoon Robert Van de Walle. Ook het conciërgegebouw aan de ingang van de site kreeg een nieuwe look.

Voor de tweede en derde fase van de restauratiewerken is het wachten op subsidies. Het moet gezegd dat de plannen om de oude Noorse stallingen terug in alle glorie te herstellen in Oostende al zeer oud zijn.

In de Monumentenstrijd, een televisieprogramma op Canvas in 2007 waar vijftien monumenten naar de gunst van de kijker dongen kreeg het pand destijds al heel veel belangstelling. Nu zeventien jaar later is een eerste fase van de restauratiedroom van Oostende dus gerealiseerd.