De Koninklijke Stallingen zijn gebouwd in 1904 in opdracht van Leopold II. De architectuur is geïnspireerd op Noorse houtbouw en art nouveau. Hoewel het complex oorspronkelijk bedoeld was als paardenstal, werd het nooit zo gebruikt. Sinds de jaren ’60 doet het dienst als sportcentrum, met onder andere een boks- en judoclub.

Dankzij deze investering wordt het gebouw opnieuw wind- en waterdicht. Ook de technische installaties, sportvoorzieningen en kantoorruimtes krijgen een update. De renovatie kadert in het behoud van waardevol erfgoed én de versterking van stedelijke sportinfrastructuur.