De vernieuwde infrastructuur Ter Linde in Geluwe voldeed aan alle voorwaarden voor een subsidie, bevestigt de Vlaamse overheid. Wervik ontvangt € 598 197,23 voor de vernieuwing van het complex.
Het vernieuwde Ter Linde heeft onder meer een moderne turnhal, een multifunctionele parketzaal, een trainingshal voor vechtsporten en een vernieuwde schietstand. De subsidie dekt mee de kosten van deze eerdere investeringen. Verenigingen, scholen en individuele sporters maken al volop gebruik van de nieuwste sportmogelijkheden die Ter Linde te bieden heeft.
“De financiële steun bevestigt een project dat vandaag al zichtbaar zijn meerwaarde bewijst voor talloze sporters”
Blik op de toekomst
Met de financiële steun die Wervik krijgt van de Vlaamse overheid, plant de stad om verder te bouwen aan de sportieve toekomst van haar inwoners. Wervik hoopt om bewoners van alle leeftijden in beweging te krijgen, en inwoners zo ook de mogelijkheid te bieden om elkaar te ontmoeten.