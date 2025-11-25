7°C
Aanmelden
Nieuws
Wervik

Stad Wer­vik krijgt sub­si­die voor ver­nieuw­de sport­ac­com­mo­da­tie Ter Linde

Schietbaan Ter Linde Wervik

De vernieuwde infrastructuur Ter Linde in Geluwe voldeed aan alle voorwaarden voor een subsidie, bevestigt de Vlaamse overheid. Wervik ontvangt € 598 197,23 voor de vernieuwing van het complex.

Het vernieuwde Ter Linde heeft onder meer een moderne turnhal, een multifunctionele parketzaal, een trainingshal voor vechtsporten en een vernieuwde schietstand. De subsidie dekt mee de kosten van deze eerdere investeringen. Verenigingen, scholen en individuele sporters maken al volop gebruik van de nieuwste sportmogelijkheden die Ter Linde te bieden heeft.

“De financiële steun bevestigt een project dat vandaag al zichtbaar zijn meerwaarde bewijst voor talloze sporters”

Stad Wervik

Blik op de toekomst

Met de financiële steun die Wervik krijgt van de Vlaamse overheid, plant de stad om verder te bouwen aan de sportieve toekomst van haar inwoners. Wervik hoopt om bewoners van alle leeftijden in beweging te krijgen, en inwoners zo ook de mogelijkheid te bieden om elkaar te ontmoeten.

Victor Peeters
Sportcomplex Vlaanderen

Meest gelezen

Brand4
Nieuws

VIDEO: Twee bewoners overleden bij zware brand in Waregem
Kettingbotsing E403
Nieuws

Kettingbotsing stuurt drukke ochtendspits helemaal in de war
Vkotorhout
Nieuws
Update

Moeizame ochtendspits op E403: lange file door kettingbotsing, ook ongeval op ander rijvak

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Politie

Noodcentrale van politie kampt met personeelstekort: 245 West-Vlamingen kregen geen antwoord op noodoproep
Acv

Driedaagse nationale stakingsactie voorbij: spoorverkeer en scheepvaart hervatten
Jeline Vandromme

Jeline Vandromme neemt eerste horde in Slovakije
Lissabon - Club

Een avond om snel te vergeten: Club Brugge kansloos met 3-0 onderuit in Lissabon
Club NXT Sporting Lissabon

Club NXT lijdt tegen Sporting zijn eerste nederlaag in Youth League
Renovatieweekend

Renovatie naar energielabel D levert gemiddeld 25% meerwaarde op
Aanmelden