In totaal werd een schadebedrag van 36 miljoen euro aangevraagd. Iets meer dan de helft van alle dossiers komt in aanmerking voor een tegemoetkoming. In zes op de tien goedgekeurde dossiers is de tegemoetkoming ook al effectief uitbetaald: het gaat over iets meer dan 1.8 miljoen, omgerekend dus zo’n vijf procent van het oorspronkelijk gevraagde bedrag.

Lang niet álle dossiers zijn dus goedgekeurd. Dat komt omdat alleen de schade veroorzaakt door waterlopen die buiten hun oevers treden, in aanmerking kwam. Niet de schade afkomstig van overvloedige regen. Gemiddeld kregen slachtoffers 5.540 euro uitbetaald, en dat is meestal minder dan ze vroegen.