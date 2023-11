De jeugdjury eerde deze film, gebaseerd op Geert Taghons boek over forensische jeugdpsychiatrie. Het verhaal volgt Liam, gespeeld door Thibaud Dooms, een tiener uit een milieu van drugs en geweld die in een jeugdinstelling belandt. De film, met muziek van Amenra, wordt vanaf 28 februari 2024 in Belgische bioscopen vertoond.