Oostendenaar Raoul Servais, geboren in 1928 en overleden in 2023, geldt als de pionier van de animatiefilm. Hij won 60 internationale prijzen. Op de tentoonstelling in Blankenberge zijn vijf kortfilms van hem integraal te zien en dat is uitzonderlijk. “Met deze expo brengen we niet alleen de carrière van één van de grondleggers van de Europese animatiefilm in beeld. Het is tegelijk een krachtig pleidooi tegen oorlog en onverschilligheid”, zegt schepen van Cultuur Kathy Kamoen.

Pacifist

Thema van de expo is 'Niet ten oorlog'. In 1940 vluchtte Servais met zijn moeder en broer naar Frankrijk en dat maakte een diepe indruk op de jonge Servais. Jacques Dubrulle, Raoul Servais Collection: "Hij heeft daar veel tekeningen over gemaakt. Ook los van zijn films. Hij is altijd bezig geweest met repressie. Hij was een grote pacifist. Heel zijn oeuvre draait daar bijna rond. We hebben het nuttig gevonden om in deze moeilijke tijden waarin we leven juist dat aspect eens speciaal te belichten."

Ook schetsen en storyboards

Naast filmprojecties zijn ook originele animatiecellen, schetsen en storyboards te zien. "Raoul maakt een verhaal. Hij schrijft dat, dan maakt hij tekeningen. Je ziet op de expo verschillende basistekeningen die gaan gebruikt worden om de film te maken. We noemen dat in vaktermen een storyboard. Dat wil zeggen tekeningen plus omschrijving van de actie. Op basis hiervan wordt dan de film gemaakt."

Servaisgrafie

De expo eindigt met de film 'Nachtvlinders', een ode aan schilder Paul Delvaux. Hiervoor gebruikt hij een bijzondere techniek, de Servaisgrafie. "Dat is een techniek waarbij hij live-action, figuren, combineert met tekeningen. Die techniek heeft Raoul meer dan 25 jaar geleden al gebruikt in een eigen procedé. Dat vonden we mooi om mee te eindigen. Het is een totaal andere sfeer die we oproepen om positief te eindigen."



De expo 'Niet ten oorlog' loopt van 5 juni tot en met 8 november 2026 in exporuimte De Meridiaan op het Casinoplein in Blankenberge. De tentoonstelling is gratis.