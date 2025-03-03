Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In Kortrijk is gisteravond de film Dust in première gegaan. De film volgt de laatste 24 uur van de top van een West-Vlaams spraaktechnologiebedrijf dat op instorten staat. Het verhaal vertoont parallellen met de ondergang van Lernout & Hauspie, al benadrukt de makers dat het om fictie gaat.
Op de rode loper in Kortrijk verschenen onder meer Jan Hammenecker, Marijke Pinoy, Peter Bulckaen, Zouzou Ben Chicha, Robin Keyaert en Thibaud Dooms. Die laatste is bij het brede publiek bekend van de films Skunk en Zeevonk.
De film schetst hoe een bedrijf aan de vooravond van gerechtelijke aanhoudingen in vrije val terechtkomt, nadat een Amerikaans zakenblad fraude met de boekhouding onthult. Vijftienduizend kleine beleggers verliezen hun geld. De gelijkenissen met Lernout & Hauspie zijn opvallend, al willen de makers dat niet expliciet bevestigen.
“Het is daar ooit ergens begonnen, maar we zijn er ondertussen heel ver van verwijderd geraakt”, zegt scenarist Angelo Tijssens.
Ook acteur Jan Hammenecker verwijst naar de tijdsgeest van toen. “Er was zo’n sfeer in Vlaanderen van: we gaan het maken. We gaan ons uit die klei trekken. We gaan van Vlaanderen een rijke regio maken. En iedereen gaat ervan profiteren.”
West-Vlaams als voertaal
Opvallend: in Dust wordt grotendeels West-Vlaams gesproken. Voor hoofdrolspeler Arieh Worthalter, die Franstalig is, was dat een uitdaging. “Ja, toch wel. Er is veel gewerkt met Rosemie Lauwers. Dat was veel werk”, klinkt het.
Ook Zouzou Ben Chicha speelt een bijrol in de film. “Zo’n West-Vlaamse film, ik moet zeggen dat ik daar gemakkelijker in geraak. Goed hé”, zegt hij.
Opnames in de Westhoek
Een groot deel van de film werd opgenomen in de Westhoek. Regisseur Anke Blondé is lovend over de streek. “Ik ben helemaal gek op de streek. Flanders Fields, een woeste, noeste maar ook sacrale omgeving om in te staan. Ik vond dat een ongelofelijk mooi landschap.”
Ook Janne Desmet, An Tuts en Mathias Sercu hebben een bijrol in de film, maar zij waren niet aanwezig op de première.
Dust is vanaf morgen te zien in de bioscoop.