Op de rode loper in Kortrijk verschenen onder meer Jan Hammenecker, Marijke Pinoy, Peter Bulckaen, Zouzou Ben Chicha, Robin Keyaert en Thibaud Dooms. Die laatste is bij het brede publiek bekend van de films Skunk en Zeevonk.

De film schetst hoe een bedrijf aan de vooravond van gerechtelijke aanhoudingen in vrije val terechtkomt, nadat een Amerikaans zakenblad fraude met de boekhouding onthult. Vijftienduizend kleine beleggers verliezen hun geld. De gelijkenissen met Lernout & Hauspie zijn opvallend, al willen de makers dat niet expliciet bevestigen.

“Het is daar ooit ergens begonnen, maar we zijn er ondertussen heel ver van verwijderd geraakt”, zegt scenarist Angelo Tijssens.

Ook acteur Jan Hammenecker verwijst naar de tijdsgeest van toen. “Er was zo’n sfeer in Vlaanderen van: we gaan het maken. We gaan ons uit die klei trekken. We gaan van Vlaanderen een rijke regio maken. En iedereen gaat ervan profiteren.”