Ieper

90 pro­cent is totaal anders gelo­pen”: Jo Lernout kri­tisch over film Dust’

De film Dust, geïnspireerd op het Ieperse spraaktechnologiebedrijf Lernout & Hauspie, draait vanaf morgen in de bioscopen. Eén van de oprichters, Jo Lernout, is kritisch: volgens hem klopt het verhaal nauwelijks met de werkelijkheid en hadden de filmmakers beter contact met de echte hoofdrolspelers gezocht.

Jo Lernout, 78 jaar en mede-oprichter van het vroegere Ieperse spraaktechnologiebedrijf Lernout & Hauspie (L&H), volgt de release van de film Dust met gemengde gevoelens. De film portretteert twee West-Vlaamse technologie-visionairs die doen denken aan zichzelf en Pol Hauspie, maar volgens Lernout wijkt het verhaal grotendeels af van de werkelijkheid.

“Ik herken mij er niet in. Pol en ik waren zo niet tegen mekaar bezig. We hadden misschien een verschil van mening, maar we vonden elkaar altijd. We hebben samen gevochten in de loopgraven, alles opgebouwd”, vertelt Jo Lernout. “Het enige wat ik herken, is dat we overal demonstraties gaven voor klein en groot publiek… Bill Gates enzovoort.”

Premiere dust 1
Nieuws

Première van film Dust in Kortrijk: fictie met echo’s van Lernout & Hauspie

Geen contact met L&H

Een belangrijk punt van kritiek van Lernout is dat de filmmakers geen contact met hem of Hauspie hebben opgenomen. “Hadden ze nu eens met ons gepraat en het echte verhaal in beeld gebracht, dat was een echte thriller geweest, hoe we genaaid zijn in Amerika. Dat komt niet aan bod.” Hij verwijst naar de controverse rond L&H in de Verenigde Staten, toen de Wall Street Journal het bedrijf hard aanpakte. Volgens Lernout was het een coup die het bedrijf uiteindelijk voor een prikje overnam.

"90% is totaal anders gelopen"

Ondanks zijn kritiek wil Lernout de film toch bekijken. “Het gaat uiteindelijk toch een beetje over ons. En dus ik ga kijken, maar ik weet het al vooraf. 90 procent is totaal anders gelopen.”

Dust is voor een groot deel in de Westhoek opgenomen, onder meer in Wijtschate, maar Lernout mocht de set niet bezoeken. Voor wie het echte verhaal wil zien, komt er eind dit jaar een waarheidsgetrouwe documentaire op Canvas in drie delen, met de échte hoofdrolspelers, waaronder Jo Lernout en Pol Hauspie.

Lernout
Lorenzo Dejonghe

Lernout & Hauspie

