Jo Lernout, 78 jaar en mede-oprichter van het vroegere Ieperse spraaktechnologiebedrijf Lernout & Hauspie (L&H), volgt de release van de film Dust met gemengde gevoelens. De film portretteert twee West-Vlaamse technologie-visionairs die doen denken aan zichzelf en Pol Hauspie, maar volgens Lernout wijkt het verhaal grotendeels af van de werkelijkheid.

“Ik herken mij er niet in. Pol en ik waren zo niet tegen mekaar bezig. We hadden misschien een verschil van mening, maar we vonden elkaar altijd. We hebben samen gevochten in de loopgraven, alles opgebouwd”, vertelt Jo Lernout. “Het enige wat ik herken, is dat we overal demonstraties gaven voor klein en groot publiek… Bill Gates enzovoort.”