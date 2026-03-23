Charlotte Verminck (26) lokt veel publiek met Belgische filmpremière Mind of Thoughts in Lichtervelde
Cast 'Mind of Thoughts'
Afgelopen donderdag was de film 'Mind of Thoughts' in première in Cultuurhuis De Keizer in Lichtervelde. De film verkent op een visueel poëtische manier de impact van diverse gedachten en thema’s, zoals zelfbeeld, innerlijke strijd en mentale gezondheid. Diezelfde avond kreeg de film ook een maatschappelijke dimensie dankzij de aanwezigheid van Te Gek!?, een organisatie die zich inzet om mentale gezondheid bespreekbaar te maken. Een deel van de ticketopbrengst werd geschonken aan de organisatie.
Publiek
“Wat mij het meest raakte, was de energie in de zaal”, klonk het bij de regisseur Charlotte Verminck (26). “Je voelde dat het verhaal iets losmaakte en mensen raakte op een heel persoonlijke manier.” De film ging eerder in première op het 25ste Beverly Hills Film Festival in Los Angeles en wordt op donderdag 2 april opnieuw vertoond in CC Scharpoord in Knokke-Heist, gevolgd door een nagesprek.