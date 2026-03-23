11°C
Aanmelden
Nieuws
Knokke-Heist Lichtervelde

Char­lot­te Ver­min­ck (26) lokt veel publiek met Bel­gi­sche film­pre­mi­è­re Mind of Thoughts in Lichtervelde

Belgische première ‘Mind of Thoughts’ van Charlotte Verminck uit Knokke-Heist was groot succes

Cast 'Mind of Thoughts'

In Cultuurhuis De Keizer in Lichtervelde vond afgelopen donderdag de Belgische première van de film 'Mind of Thoughts' plaats. De film verkent op een visueel poëtische manier de impact van verschillende gedachten en thema’s, zoals zelfbeeld en mentale gezondheid. Het is een kortfilm van filmmaker Charlotte Verminck (26). “Je voelde dat het verhaal iets losmaakte", klonk het bij Charlotte. 

Afgelopen donderdag was de film 'Mind of Thoughts' in première in Cultuurhuis De Keizer in Lichtervelde. De film verkent op een visueel poëtische manier de impact van diverse gedachten en thema’s, zoals zelfbeeld, innerlijke strijd en mentale gezondheid. Diezelfde avond kreeg de film ook een maatschappelijke dimensie dankzij de aanwezigheid van Te Gek!?, een organisatie die zich inzet om mentale gezondheid bespreekbaar te maken. Een deel van de ticketopbrengst werd geschonken aan de organisatie.

Belgische première ‘Mind of Thoughts’ van Charlotte Verminck uit Knokke-Heist was groot succes

Publiek

“Wat mij het meest raakte, was de energie in de zaal”, klonk het bij de regisseur Charlotte Verminck (26). “Je voelde dat het verhaal iets losmaakte en mensen raakte op een heel persoonlijke manier.” De film ging eerder in première op het 25ste Beverly Hills Film Festival in Los Angeles en wordt op donderdag 2 april opnieuw vertoond in CC Scharpoord in Knokke-Heist, gevolgd door een nagesprek.

De redactie
Film

Meest gelezen

Ongeval E403 laadbak Moorsele
Nieuws
Update

E403 in Moorsele weer vrij na ongeval van gisteren met vrachtwagen die aan brug hapert
Brand deerlijk 29 maart
Nieuws
Update

Twee minderjarigen geïdentificeerd na brandstichting in leegstaande boerderij in Deerlijk
Oma (68) aangehouden op verdenking van poging tot moord nadat ze kleinzoon (7 maanden) probeerde te doden in Blankenberge
Nieuws
Update

Oma (68) aangehouden op verdenking van poging tot moord op kleinzoon (7 maanden) in Blankenberge

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Provinciaal Hof

Provinciaal Hof lokt 1,2 miljoen bezoekers
David galle 25 jaar

David Galle viert 25 jaar comedy met best-of show
2026-03-28 - 606_N_hippoexpoMETSVO_20260328172601.mp4 - 215WC6tTc_1.jpg

Hippo Expo Waregem draait om kennis en paardenwelzijn
Ertebrekers

Ertebrekers staat na een paar jaar weer live op het podium
Tt4

Kleine kunst maakt grote indruk op tentoonstelling 'Statuettes'
Brugge toerisme zomer terrassen

Terrassen in Brugge mogen vanaf 4 april opnieuw uitbreiden
Aanmelden