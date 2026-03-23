Afgelopen donderdag was de film 'Mind of Thoughts' in première in Cultuurhuis De Keizer in Lichtervelde. De film verkent op een visueel poëtische manier de impact van diverse gedachten en thema’s, zoals zelfbeeld, innerlijke strijd en mentale gezondheid. Diezelfde avond kreeg de film ook een maatschappelijke dimensie dankzij de aanwezigheid van Te Gek!?, een organisatie die zich inzet om mentale gezondheid bespreekbaar te maken. Een deel van de ticketopbrengst werd geschonken aan de organisatie.

