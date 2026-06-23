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De Garnaalfeesten in Oostduinkerke hebben opnieuw duizenden mensen naar de badstad gelokt. Vanmiddag trok de traditionele garnaalstoet door de straten. Die werd voor het eerst georganiseerd in 1950 en is intussen uitgegroeid tot een vaste waarde aan de kust.
Ruim vijftig groepen brachten de geschiedenis van de visserij en de paardenvissers opnieuw tot leven. In totaal trokken 54 wagens, 700 figuranten en verschillende muziekbands door Oostduinkerke.
De stoet is een eerbetoon aan de garnaal en aan de paardenvisserij, die erkend is als UNESCO-werelderfgoed. Beide zijn nauw verbonden met de geschiedenis en identiteit van Oostduinkerke.
“De trots van Oostduinkerke”
Volgens regisseur Frieda Vanslembrouck zit het meest herkenbare deel helemaal op het einde van de stoet. “Als einde tonen we de trots van Oostduinkerke: de dingen die echt folklore en traditie zijn”, zegt ze. “Dat zijn de garnaalvissers, de slepers, de Spanjaardbank, de Stienestekers en onze Marriete Crevette, onze lokale nachtegaal.”
Feesteditie
De Garnaalfeesten zijn dit jaar extra bijzonder. Het is 75 jaar geleden dat de eerste stoet en de eerste Garnaalfeesten in Oostduinkerke plaatsvonden.
"In 1950 schreef mijn grootvader een brief naar de burgemeester met de vraag of we geen Garnaalfeesten konden inrichten"