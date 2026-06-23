Ruim vijftig groepen brachten de geschiedenis van de visserij en de paardenvissers opnieuw tot leven. In totaal trokken 54 wagens, 700 figuranten en verschillende muziekbands door Oostduinkerke.

De stoet is een eerbetoon aan de garnaal en aan de paardenvisserij, die erkend is als UNESCO-werelderfgoed. Beide zijn nauw verbonden met de geschiedenis en identiteit van Oostduinkerke.