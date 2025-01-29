De Arizona-regering wil vanaf Nieuwjaar de btw op de bioscooptickets verhogen, waardoor die duurder zullen worden. Maar cinemazalen die werken onder het vzw-statuut zouden ontsnappen aan de begrotingsmaatregel.

Het gaat onder meer om Kunstencentrum Buda in Kortrijk en Cinema De Keizer in Lichtervelde. Ook alle filmvoorstellingen in cultuurcentra zouden op 6% blijven. De bioscoopfederatie spreekt over oneerlijke concurrentie.

"Men zou dan in een situatie komen waarbij eenzelfde film in de ene bioscoop zou behoren tot cultuur, een cultureel werk zou zijn. En in een andere bioscoop een evenement. De besprekingen zijn nog gaande, we horen dat er nog een aantal dagen nodig zijn om tot de definitieve teksten te komen. Dat wil ook zeggen dat men een paar scherpe kantjes aan het afvijlen is van het begrotingsakkoord. Wij hopen dat men tot inzicht komt", zegt Thierry Laermans van de Beroepsfederatie Cinema's van België.