Kortrijk

Leer­lin­gen Con­ser­va­to­ri­um schit­te­ren op groot scherm met eigen kortfilm

In Kortrijk hebben de leerlingen Woord van het Conservatorium zichzelf op het grote scherm zien schitteren, in hun eigen kortfilm Déjà-Rêvé. Ze zijn daar al het hele schooljaar mee bezig en ze kregen begeleiding van echte professionals. En ná de filmpremière gisteravond was er nog een leuke verrassing.

Sinds september hebben leerlingen en leerkrachten van het Conservatorium hard aan de film gewerkt. Nu mogen zie die eindelijk aan vrienden en familie laten zien. Elisabeth Deschamps: “Ik vond het heel verrassend, heel mysterieus ook. Ook wel wat donker. Er waren ook wel een paar momentjes dat we echt wel schrokken en echt een beetje bang waren.”

Angst en hopeloosheid

De film gaat over een wereld vol angst en hopeloosheid, waarin kinderen al vijf jaar zonder hun ouders leven. In de schaduw schuilen gevaren, ook een boek heeft daar invloed op. Ian Bauters, regisseur Déjà-Rêvé: “Het origineel scenario komt eigenlijk van de leerlingen, die hebben samen met Bart een scenario geschreven, waarmee ik dan aan de slag ben gegaan. Dan hebben we een docent, Bert Dobbelaere, die zelf actief is binnen de tv-wereld die eigenlijk de coaching op zich heeft genomen. Maar de leerlingen hebben nog altijd het zaadje gegeven voor het verhaal hoe het nu is.”

Nieuwe stappen zetten

Het Conservatorium wil het project trouwens verderzetten en steeds meer domeinen betrekken. Erik Desimpelaere, directeur Conservatorium Kortrijk: “We gaan dat ook proberen opentrekken naar meer opleidingen binnen de school. We gaan bijvoorbeeld de schrijversopleiding betrekken bij het ontwikkelen van het scenario. Het is eigenlijk de bedoeling dat we stap voor stap, jaar na jaar, een nieuwe film maken en dat we iedere keer een stapje vooruit zetten in het proces.”

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder
Film Kinepolis

