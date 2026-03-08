De film Hamnet is gebaseerd op de gelijknamige roman van Maggie O'Farrell. Bij de cast ook El Simons uit Deerlijk. Hamnet is genomineerd voor acht Oscars. Zondagnacht weten we of die Oscaruitreiking ook echt een West-Vlaams kantje krijgt. Al blijft El er heel bescheiden onder. “Ik voel mij een heel klein deel van een film, project waar zoveel werk en liefde is in gestoken. Dit is het overheersend gevoel: geen persoonlijke trots maar een trots voor de hele groep.”

Trotse West-Vlaming

El woont nu in het grote Londen maar is van het kleine Deerlijk. Het zou daarom uitzonderlijk zijn om zo'n kans te verzilveren. “Ja, dat hoor je toch niet vaak. Of toch eigenlijk wel, ik denk dat West-Vlamingen heel veel talent hebben. Ik denk dat West-Vlamingen misschien ook vaak trots zijn en dan in West-Vlaanderen blijven. Dat heb ik niet gedaan. Maar ik ben en blijf een trotse West-Vlaming.”