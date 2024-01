Op het Filmfestival in Oostende is de Belgische film Skunk in première gegaan. Een rauwe film over hoe het er aan toe gaat in de jeugdzorg. De regisseur is Koen Mortier, bekend van de film 'Ex-drummer', uit Beernem. De hoofdrol was voor Thibaud Dooms uit Harelbeke. Het filmfestival koppelde er meteen ook panelgesprekken aan vast over de uitdagingen in de sector.