Storm 'Renata' trekt sinds vanmiddag over West-Vlaanderen. Het KMI kondigt code oranje af voor felle windstoten van 100 tot 110 kilometer per uur. En dat is niet gelogen. Op de A19 is, tussen het klaverblad met de E403 en de afrit Menen, in de richting van Ieper een vrachtwagen in de gracht geblazen. Dat gebeurde iets over 13u.