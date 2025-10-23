Tegelijkertijd gaat de sneeuw die de afgelopen dagen gevallen is dooien en trekken enkele actieve neerslagzones over ons land. Over een periode van 48 uur kan er 20 tot zelfs 50 of 60 millimeter neerslag vallen, wat overeenkomt met 60 liter water per vierkante meter. "Door de hevige regen in combinatie met het dooien van de sneeuw en het ijs is er ook kans op wateroverlast", waarschuwt Dehenauw. In het oosten van het land kan het opnieuw gaan sneeuwen, in de Hoge Venen wordt zelfs lokaal 20 à 30 centimeter verwacht.

Zondag wordt volgens Dehenauw een ijsdag, waardoor alle gesmolten sneeuw en gevallen regen kan aanvriezen en het weer glad kan worden.