Bij storm Goretti wordt het uitkijken op drie fronten: sneeuw, regen en wind
Storm Goretti, die morgen over het land trekt, brengt regen, sneeuw en hevige wind met zich mee, zo waarschuwt weerman David Dehenauw van het KMI vandaag. "Tot en met maandag moeten we nog oppassen, vanaf dinsdag komen we eindelijk in zachter weer terecht", klinkt het.
Na de code oranje voor gladheid op de weg op woensdag bereidt het land zich vrijdag opnieuw voor op woelig weer. Het KMI schrijft code geel uit in zo goed als het hele land voor zowel wind, regen als gladheid. Hoewel een storm als Goretti volgens Dehenauw niet uitzonderlijk is, is het wel uitkijken naar de verschillende weerstypes die elkaar op enkele dagen tijd snel afwisselen. "Bij storm Goretti wordt het uitkijken op drie fronten: sneeuw, regen en wind", aldus Dehenauw.
"Bij storm Goretti wordt het uitkijken op drie fronten: sneeuw, regen en wind."
De rukwinden kunnen in het hele land, behalve in Antwerpen en Limburg, oplopen tot 90 kilometer per uur.
Zondag ijsdag
Tegelijkertijd gaat de sneeuw die de afgelopen dagen gevallen is dooien en trekken enkele actieve neerslagzones over ons land. Over een periode van 48 uur kan er 20 tot zelfs 50 of 60 millimeter neerslag vallen, wat overeenkomt met 60 liter water per vierkante meter. "Door de hevige regen in combinatie met het dooien van de sneeuw en het ijs is er ook kans op wateroverlast", waarschuwt Dehenauw. In het oosten van het land kan het opnieuw gaan sneeuwen, in de Hoge Venen wordt zelfs lokaal 20 à 30 centimeter verwacht.
Zondag wordt volgens Dehenauw een ijsdag, waardoor alle gesmolten sneeuw en gevallen regen kan aanvriezen en het weer glad kan worden.
Nummer 1722 geactiveerd voor risico op storm of wateroverlast
Voor storm-en waterschade waarvoor je bijstand van de brandweer nodig hebt kan je een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen. De FOD vraagt om bij voorkeur het e-loket te gebruiken. "Hierdoor vermijd je dat je misschien lang aan de lijn moet blijven moet voordat je een operator aan de lijn krijgt. Soms raken de telefoonlijnen immers verzadigd wanneer er veel mensen tegelijk bellen", luidt het.
"Bel enkel 112 voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn", klinkt het nog. "De noodcentrales 112 en de brandweer geven altijd voorrang aan wie mogelijk in levensgevaar is. Zij bekijken de situatie per geval en bepalen wie het eerst verder geholpen moet worden."